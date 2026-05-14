Extinto un incendio en un edificio de Ciudad Lineal, Madrid, con tres personas afectadas

Operarios de Bomberos trabajan en la extinción de un incendio en Ciudad Lineal y en la revisión del edificio - EMERGENCIAS MADRID

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

Bomberos Madrid han sofocado en la madrugada de este jueves un incendio que ha afectado a un piso entero en un edificio del distrito madrileño de Ciudad Lineal, donde tres personas han tenido que ser atendidas por los servicios médicos a causa de una inhalación leve de humo, según ha informado Emergencias Madrid.

En concreto, el incidente ha tenido lugar alrededor de las 2.50 horas de la madrugada en el número 72 de la calle Lago Constanza, a donde se han tenido que desplazar hasta seis dotaciones de Bomberos Madrid.

El fuego ha roto por la fachada de uno de las viviendas, ha afectado a la totalidad del piso y ha dañado la carpintería exterior de las alturas superiores, provocando asimismo una gran cantidad de humo en la escalera, situación ante la cual Bomberos han confinado a los vecinos y revisado todo el edificio.

En este contexto, ha acudido también al lugar de los hechos SAMUR-Protección Civil, cuyos profesionales han atendido y trasladado al hospital Gregorio Marañón a tres personas afectadas por inhalación leve de humo.

En el incidente han intervenido de igual manera agentes de la Policía Municipal de Madrid y la Policía Nacional.