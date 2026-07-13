Extinto el incendio de una vivienda de Fuenlabrada (Madrid) que deja una herida leve por intoxicación

Efectivos del cuerpo de Bomberos intervienen en el incendio de la vivienda afectada en Fuenlabrada (Madrid) - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD MADRID

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos de la Comunidad de Madrid han sofocado este domingo un incendio que ha afectado a una vivienda localizada en el quinto piso de un edificio de la localidad madrileña de Fuenlabrada, por cuenta del cual una mujer de 42 años ha sufrido una intoxicación leve por inhalación de humo.

El suceso ha sido registrado minutos después de las 23.00 horas de este domingo, cuando el Centro de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid ha recibido una llamada en la que se le alertaba de un incendio acaecido en una vivienda situada en la calle Urbanización Nuevo Versalles, 7.

A causa del fuego, la dueña de la vivienda afectada, una mujer de 42 años, ha sido trasladada por el SUMMA 112 al Hospital de Fuenlabrada con una intoxicación leve por inhalación de humo, según ha precisado Emergenicas 112 de la Comunidad de Madrid, agregando que otros dos vecinos han sido atendidos y dados de alta in situ.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado cuatro dotaciones del cuerpo de bomberos de la Comunidad de Madrid, las cuales han logrado confinar el incendio y evitar su propagación a otras viviendas aledañas.

Asimismo, han sido desalojadas las viviendas del quinto, sexto y séptimo piso, después de que los bomberos comprobaran a su llegada que el fuego estaba "muy extendido" y afectando a dos habitaciones y al resto de la vivienda por el humo. No obstante, posteriormente, 25 vecinos han sido realojados tras comprobar que no había riesgo.