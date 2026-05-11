Fallece un conductor tras salirse de la vía y chocar contra una columna de hormigón en la M-616 en Alcobendas

Ambulancia del Summa 112 - EMERGENCIAS COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 54 años ha fallecido este lunes después salirse de la vía al inicio de la carretera M-616, a la altura del kilómetro dos a su paso por Alcobendas, y colisionar con su coche contra una columna de hormigón, informa Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid

Los hechos se han producido sobre las 8.20 horas, cuando unos viandantes han alertado de un coche que se había salido de la carretera lado de una vía ciclista, y han procedido a sacar al hombre del coche y practicarle maniobras de soporte vital básico.

Hasta el lugar se ha trasladado una unidad del Servicio Municipal de Urgencias y Rescate de Alcobendas (Semura), que ha continuado con las maniobras hasta la llegada de dos unidades del Summa 112, que tras 25 minutos de maniobras de reanimación tan solo ha podido confirmar el fallecimiento del varón.

Los Bomberos de la Comunidad de Madrid también se han trasladado hasta el lugar para realizar labores de prevención en un suceso en el que también ha colaborado la Policía Local de Alcobendas, así como la Guardia Civil, que ahora se ha hecho cargo de las investigaciones en torno a lo sucedido.