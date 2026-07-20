Fallece David Lucas, secretario de Estado de Vivienda y alcalde de Móstoles entre 2015 y 2018

Archivo - El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, durante la inauguración del Salón Internacional Inmobiliario de Madrid 2026. - SECRETARÍA DE ESTADO DE VIVIENDA - Archivo

MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana y alcalde de Móstoles entre 2015 y 2018, David Lucas, ha fallecido este lunes, según ha informado el Ayuntamiento del que fue primer edil en redes sociales.

Hace apenas un mes anunciaba que tenía un cáncer y que suspendía su actividad para poder someterse a un tratamiento oncológico.

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