Los fallecidos incendios en el interior de viviendas cayeron un 25% en la Comunidad durante el año pasado

La Comunidad de Madrid reduce un 25% los fallecidos en incendios en el interior de la vivienda durante el año pasado - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los fallecidos en incendios en el interior de viviendas se redujeron en un 25 por ciento en la Comunidad de Madrid a lo largo del año pasado con un total de 12 decesos frente a los 16 registrados en 2023, lo que sitúa a la región entre las comunidades autónomas con menos muertes en estos siniestros con un ratio de 1,71 por cada millón de habitantes.

Esta media es menos de la mitad de la media nacional, que se sitúa en los 3,54 fallecidos por cada millón de habitantes, según ha informado el Gobierno autonómico en un comunicado. En cuanto a la cifra global de víctimas mortales en incendios y explosiones, se contabilizaron 234 en todo el país, 17 de ellas en la región.

El estudio --elaborado por la Fundación Mapfre y la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB) en colaboración con el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid-- refleja que las personas mayores de 64 años son el grupo de edad con mayor riesgo.

Además, revela que el salón es la zona donde se inician más fuegos, con el 22,7% de los siniestros con víctimas, seguido de la cocina, con un 17,4% y el dormitorio, con un 16,3%. En cuanto a las causas, el 22,7% tuvo un origen eléctrico, el 11% se inició en aparatos productores de calor y el 7,6% fue provocado por cigarrillos.

El director de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM 112), Pedro Antonio Ruiz, ha asistido este viernes a la presentación del Informe Anual de Víctimas de Incendios en España, que ha tenido lugar en la sede del Museo de Bomberos de la capital