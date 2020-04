Familiares piden extender los test a todos los usuarios de residencias y trabajadores

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Familiares de usuarios de residencias de ancianos han pedido que lleguen a todos los geriátricos los test para detectar el coronavirus y que se extiendan a todos los usuarios y trabajadores, y no solo a los que presentan síntomas.

En una petición en Change.org, que ya lleva más de 10.000 firmas, un colectivo de familiares han recordado que el Covid-19 afectad de manera desproporcionada a las personas mayores porque muchos usuarios tienen patologías previas y necesitan asistencia (y contacto físico) permanente para realizar sus tareas cotidianas (comida, baño).

"Hay que proteger a las personas más vulnerables. Además, si no se toman medidas específicas hacia este colectivo, él solo puede provocar el colapso del sistema hospitalario nacional", señalan. Y es que en España cuenta con algo más de 150.000 camas de hospital, pero con más de 350.000 usuarios de residencias, 52.000 de ellos en la Comunidad de Madrid.

Por tanto, este colectivo de familiares señalan que si aseguran las residencias, se protege a miles de personas, y para ello la detección precoz de los casos para su posterior manejo de manera coordinada y adecuada es "fundamental". "Para cuando un contagio se manifiesta en una residencia toda la residencia ha sido ya expuesta al patógeno. Hagamos la prueba de Covid-19 a toda la población de las residencias ya", solicitan.

LAS RESIDENCIAS DE LA SIERRA NO HAN RECIBIDO LOS TEST"

Una de estos familiares de residentes, Eva García, que tiene a su madre en un geriátrico de Pedrezuela, ha denunciado públicamente que ya han fallecido allí 17 ancianos y que no están llegando los test de coronavirus a estos centros de la Sierra de Madrid.

"Mi madre está encerrada en su habitación, donde le dan de comer y asean, cerca de un mes. Sólo sentarse y dormir, sentarse y dormir. Algunos tienen úlceras. Muchos no se volverán a levantar si esta situación se alarga. Las personas con deterioro cognitivo están sufriendo especialmente, encerrados en sus habitaciones. No comen. Dejan de hablar. No entienden, su mundo emocional se derrumba y... se dejan morir. Y esas son las personas que no tienen Covid-19. Podríamos pensar que son las afortunadas", apunta en una carta a la que ha tenido acceso Europa Press.

La familiar se queja de que no reciben información de los casos de coronavirus por parte la dirección de la residencia "porque en situaciones como éstas debería primar la humanidad y el respeto a la vida digna". "Todos los días desde hace dos semanas les llaman varios organismos públicos para preguntarles qué tal, cuántos fallecidos hay, qué es lo que necesitan. Ellos responden cada día que lo que necesitan son los tests. Desinfección y personal auxiliar para sustituir a los que están de baja. Ayer, por fin, tuvieron una desinfección de la UME", apunta.

Ahora, lo que necesitan son los test. "Es inaceptable que cuando lleguen los famosos tests, esos rápidos a los que vamos a encomendarnos, sólo se los realizarán a las personas que tengan síntomas. Cuando todas sabemos que el Covid-19 es asintomático a veces y muchos de nuestros abuelos podrían tenerlo, y por tanto contagiarlo, si no se detecta de alguna forma y se actúa en consecuencia", esgrime Eva.

Por ello, considera que todas las personas de todas las residencias necesitan test porque no se podrán llevar a los mayores a casa "sin poner en alto riesgo la cuarentena decretada" ni la residencia puede poner en práctica un protocolo seguro dentro del centro "que ayude a la supervivencia de los mayores que se queden".

"Si les enviara una fotografía de mi madre, con el antes y el ahora, no harían falta palabras. Mi madre no tiene síntomas de Covid-19. Pero si no le practican la prueba, y la puedo sacar de centro, se va a morir. Lo sé. Y con esta carta, iré después incansable a que alguien me explique por qué no la practicaron esa prueba, a ella y a todas las personas que la necesitan", concluye en la carta.