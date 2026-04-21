Familias CEIP Núñez de Arenas critican retirada de muestras de apoyo a Infantil y Comunidad dice que debe ser apolítico

Varios carteles de protesta, en el exterior de una escuela infantil, a 10 de abril de 2026, en Madrid (España). En la tarde de ayer, jueves 9 de abril, profesoras y profesores se concentraron junto a padres y madres en pleno centro de Madrid, donde realiz - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Familias del CEIP Manuel Núñez de Arenas de Puente de Vallecas han criticado la retirada de carteles y muestras de apoyo a la huelga indefinida de las escuelas infantiles y la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid ha recalcado que los centros deben ser "absolutamente apolíticos".

Tal y como ha avanzado 'Cadena SER' y ha confirmado la Plataforma Labora de Escuelas Infantiles a Europa Press, las familias "se han quejado" de esta situación puesto que "quieren trasladar su apoyo" a las reivindicaciones de las profesionales.

Hasta ahora, más de 70 asociaciones de madres y padres de alumnos de centros educativos de Madrid han firmado un comunicado conjunto para trasladar su apoyo a la huelga indefinida que desde el pasado 7 de abril están llevando a cabo los trabajadores del primer ciclo de educación infantil.

"Porque una vez más, desde la Administración no se cuidan los derechos de la infancia ni de los profesionales. Porque la etapa 0-3 es fundamental para el desarrollo de nuestros peques y su trabajo no está siendo valorado ni tienen unas condiciones dignas de trabajo", han criticado.

Fuentes del Gobierno regional han remarcado a Europa Press que los centros educativos "deben ser absolutamente apolíticos y velar por la neutralidad ideológica, tal y como establece la Ley del Derecho a la Educación". "Si lo desean, pueden habilitar tablones o espacios específicos y delimitados para las comunicaciones de sus trabajadores", han señalado.

Ante la aparición de pancartas y otros elementos en las vallas del Manuel Núñez de Arenas, la Inspección Educativa de la Comunidad de Madrid consultó a la dirección del centro, que aseguró "no haber concedido ningún permiso para su colocación y que ha procedido a retirarlos".

En la tercera semana de huelga indefinida, las escuelas infantiles volverán a protestar este miércoles frente a la Consejería de Educación, a las 12 horas. Según han trasladado, no pararán hasta sentarse con la consejera, Mercedes Zarzalejo, con el fin de trasladar sus reclamaciones, como la bajada de ratios, mejoras salariales y la pareja educativa.