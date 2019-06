Familias del colegio Blas de Lezo exigen ante la Consejería que su director continúe "por nombramiento extraordinario"

Publicado 27/06/2019 19:45:40 CET

Las familias han mantenido un encuentro con el equipo de Díaz Ayuso, que han "comprendido la reivindicación"

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Familias del colegio Blas de Lezo de Las Tablas se han concentrado este jueves ante la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid para exigir que el director del centro, Javier Montillo, continúe en el puesto a través de un "nombramiento extraordinario" por parte del consejero del área, Rafael Van Grieken.

Según ha explicado a Europa Press Beatriz López, una de las madres del colegio, han acudido a la sede para ver si "son capaces de abrir una ventana y simplemente escuchar lo que se pide". El proyecto de Montellano no superó el corte del Gobierno regional y, al ser la única propuesta, la Comunidad está buscando otro candidato.

El nuevo nombramiento se conocerá a partir de este lunes, ante lo que los padres han solicitado que, a través de un nombramiento extraordinario, se permita una prórroga de un año para que presente un proyecto mejor elaborado, ya que "en vez de estar redactándolo se ha estado preocupando de educar a los niños", ha apuntado Beatriz López.

"Nos gustaría que fuesen cuatro años, pero entendemos que en una negociación hay que ceder y que puedan tener reticencias, por lo que solo pedimos esa prórroga", ha matizado. Hace un par de días mantuvieron una reunión con el consejero en la que se les planteó la posibilidad de que continuase parte de la cúpula directiva, pero en ningún caso su director.

La asamblea del colegio, formada por más de 500 familias, rechazó este planteamiento de manera "unánime" y continuó con la presión a través de más de 70 misivas dirigidas a Van Grieken en formato físico y otras más de forma telemática, además del encierro que protagonizaron el pasado sábado.

Este jueves han acudido disfrazados de piratas, en referencia al Almirante Blas de Lezo, que defendió Cartagena de Indias del asedio británico, y con pistolas de agua para soportar las temperaturas de hasta 40 grados.

"Vamos a seguir luchando aunque nombren a otro. No le vamos a dejar solo. Porque estamos con la normativa en la mano. Si no lo permitiese no hubiésemos venido con nuestros hijos en plena ola de calor y en una zona llena de obras", ha añadido.

Han gritado proclamas como "Con la ola de calor apoyamos a nuestro director", "Nos mojamos por javier" u "Oh capitán, mi capitán", en referencia a la película El Club de los Poetas Muertos, en la que se destituye a un director por sus métodos alternativos de enseñanza.

Asimismo,, han destacado que sus hijos "se encuentran al mismo nivel curricular que los demás" y han enfatizado en la "educación en valores" que, a su juicio, aporta Montellano, y han cuestionado que una persona ajena al centro sea "más idónea" que el actual director, que "cuenta con el apoyo de los padres".

"Nuestro colegio cuando empezó Javier estaba en obras. Hace cuatro años no había mesas y ahí estuvo él montando el colegio desde cero y se ha convertido de un colegio escoba a quien no quería ser al más solicitado de Las Tablas. Algo tendrá Javier", ha continuado Beatriz López.

SINTONÍA DE TODOS LOS PARTIDOS POLÍTICOS

A lo largo de los últimos días líderes políticos de todas las formaciones de la Asamblea de Madrid han visitado el centro y han mostrado "sintonía" con las reivindicaciones de los padres. EL único partido que no se había reunido con ellos era el Partido Popular, que ha mantenido un encuentro este jueves en la Asamblea de Madrid.

Una de las madres que ha acudido a esta reunión con el equipo de Isabel Díaz Ayuso ha sido Noemí Ramos, que en declaraciones a Europa Press ha asegurado que "han comprendido la reivindicación", por lo que consideran que "la pelota está en el tejado" del actual consejero en funciones, que es "el único que no lo comprende", ha reprochado.

"Esto no es política, es educación. Dentro de nuestro colegio hay de todas las vertientes políticas, solo queremos que la educación siga siendo la misma", ha incidido Ramos, que ha asegurado que si la Comunidad de Madrid nombra a un nuevo director "las movilizaciones van a continuar" y que la asamblea de padres "decidirá el siguiente paso a dar".

ABIERTO EL PROCESO DE ENTREVISTAS

Por su parte, fuentes de la Consejería de Educación e Investigación han explicado a Europa Press que los directores de centros educativos para su renovación tienen que rendir cuentas ante un tribunal formado por inspectores educativos, otros directores de otros centros y miembros del claustro.

El actual director presentó su candidatura con su proyecto educativo y ha suspendido, por lo que no puede repetir, como marca la normativa. "Tiene la nota suspensa y no puede continuar ejerciendo su labor directiva. Esto es un proceso en el que la Administración lo único que hace es regular el formato", ha puntualizado Van Grieken.