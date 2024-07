FAMMA-Cocemfe Madrid denuncia el "abandono" de la Consejería de Sanidad a los pacientes con discapacidad

Denuncian falta de coordinación en la relación de Sanidad con los servicios sociales



MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad Madrid, FAMMA-Cocemfe Madrid, ha denunciado este miércoles el "abandono" al que la Consejería de Sanidad tiene sometidos a los 222.148 pacientes con discapacidad de la Comunidad de Madrid, que está generando una situación de "hartazgo" ante su falta de gestión y de "ninguneo" ante la oferta de colaboración.

"Es una falta de proactividad tan grande que al final nos va comiendo todo y nos va deteriorando lo que es la calidad de vida de todos los ciudadanos, y en concreto los que tenemos algún tipo de discapacidad", ha denunciado en rueda de prensa.

Desde la Federación han recordado que se reunieron con Fátima Matute al principio de su llegada a la Consejería para trasladarles sus reivindicaciones. "Es un barco sin capitán. Menos fotos y más ponernos a trabajar", le ha reclamado el presidente de FAMMA-Cocemfe Madrid, Javier Font, a la máxima responsable de la Sanidad madrileña.

"Todo lo que no funciona lo achaca al Ministerio de Sanidad pero es que ellos pueden mejorar con sus propios presupuestos todo lo que quieran mejorar y no lo hacen. Otras Comunidades lo están haciendo", ha denunciado para criticar la falta de una actitud "proactiva" de la Consejería, que únicamente reacciona, han dicho, cuando ya hay un problema.

Durante la rueda de prensa, se ha lamentado que desde la Consejería se perciba a esta federación como "enemigos" cuando lo que busca es ser "agentes colaboradores" para mejorar la prestación sanitaria a este colectivo, algo que en su opinión, además, contribuiría a reducir los costes por hospitalización y se podría aprovechar así para ser "eficientes".

Uno de los principales problemas, según han puesto sobre la mesa, es la falta de coordinación en la relación de sanidad con los servicios sociales. "Algo tan necesario como es la entrada por el sistema sanitario de personas que necesitan servicios sociales es inexistente", ha subrayado.

En este sentido, han puesto de manifiesto que esta falta de coordinación está privando a estas personas de sus derechos a recibir ayudas ante retrasos injustificados para conseguir su condición de discapacitados. "Las personas van deandulando, van intentando ver cómo se informan para ver qué tienen que hacer, para adaptar una vivienda, para ver si pueden volver al mercado laboral", han ejemplificado.

En la misma línea, han resaltado, tampoco existe la figura del asistente personal en el ámbito sanitario para el acompañamiento de pacientes con discapacidad que recoge el Plan de Humanización. "Al no existir esa coordinación de lo que está pasando a nivel sanitario con esa persona puede provocar la evaluación negativa para conseguir un grado de discapacidad", han alertado.

ACCESIBILIDAD EN CENTROS HOSPITALARIOS

Entre otras cuestiones, han reclamado que se les tenga en cuenta en materia de accesibilidad a los centros hospitalarios antes de su construcción en el marco del Plan de Remodelación de los Hospitales. "Luego ocurrirá que cuando se abran habrá problemas de barreras en estos hospitales y entonces nos quejaremos y ya tendremos que convivir con hospitales que tengan barreras, porque luego remodelarlos o arreglarlos va a ser muy complicado".

Igualmente, han citado el "problema importante" que supone la "inexistencia de protocolos de atención a personas con discapacidad de los servicios de Urgencias", algo que pone en "peligro" la vida "de muchísimas personas". Ante ello, han pedido que se "articulen algunos espacios que estas personas puedan estar aisladas" ante algún "tipo de patología de infecciones respiratorias".

También han censurado la falta de homogeneización de los criterios de dispensación de medicamentos en hospitales. "Cada hospital tiene su criterio y esto dificulta el acceso de forma rápida y urgente que requieren de determinados medicamentos", han remarcado. En este sentido, han defendido que si existiera una única para todos los hospitales de la región "sería algo mucho más factible, más eficiente" y facilitaría la vida de los pacientes.

AHORRO HOSPITALARIO

FAMMA-Cocemfe Madrid también ha puesto sobre la mesa una serie de medidas que, según defienden, conllevarían un importante ahorro hospitalario. Entre ellas, han citado medidas preventivas para evitar acabar en una cama de hospital como la financiación de cojines antiescalas, con un coste de entre 400 y 1.000 euros, cuando una cama para un tratamiento de escala cuesta al día entre 600 y 900 euros.

Igualmente, desde la Federación se han ofrecido sin éxito a ser entidades colaboradoras con la Consejería "para ayudar a descongestionar el cuello de botella que se tiene en muchos casos para que una persona pueda acceder a tratamientos de rehabilitación" mediante una colaboración en programas de mantenimiento de la salud.. "A día de hoy tampoco nos han contestado", han lamentado.

"Hay una parte importante que les trasladamos para ahorrar, que es el mantenimiento de determinadas patologías que de no ser de esa manera, evidentemente el deterioro que se sufre es mayor y propiciamos hospitalizaciones, propiciamos el uso de más medicamentos. El mantenimiento no es una fase rehabilitadora, sino que es exactamente eso, mantener el estado físico de las personas para que no se deterioren", ha explicado Font.

También han censurado el catálogo corto de protésicos y han tildado de "vergonzoso" que haya un Centro Especializado de Atención Diurna para la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), ubicado en el Hospital público Enfermera Isabel Zendal pero se "denieguen las sillas de ruedas eléctricas a los pacientes", con un coste de unos 9.000 euros de los que se subvenciona el mínimo que marca el Ministerio de 3.500. Al hilo, han remarcado que tampoco existen suficientes sillas en los hospitales para dar servicio a los pacientes que las requieren.

En materia laboral, ha remarcado el presidente de FAMMA-Cocemfe Madrid, también hay problemas con el tema de la adaptación de puestos de trabajo a personas con discapacidad con plaza concedida y todos los requisitos legales en regla. "Como no les pueden ubicar por la adaptación del puesto de trabajo, a estas personas se les manda a sus domicilios a gestión de baja hasta que alguien se acuerde de ellos, lo que supone que se está tirando en el dinero", ha apuntado.

También han denunciado las dificultades para comunicar con los servicios sanitarios debido al teletrabajo, además de remarcar la necesidad del Plan de Digitalización y actuar sobre la estrategia de enfermedades crónicas.