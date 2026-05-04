Fangoria, Las Ketchup, Miguel Ríos, Los Chunguitos, OBK, o Celtas Cortos 'chulapearán' Madrid en San Isidro

Archivo - Un chotis en la pradera de San Isidro, a 15 de mayo de 2025, en Madrid (España). La ciudad de Madrid celebra la festividad de su patrón, San Isidro, con unas fiestas que comprenden este año más de 200 eventos previstos con propuestas para todos - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

David Otero y Sofía Cristo DJ (9 de mayo), un tributo a Extremoduro (11 de mayo), Rubén Pozo, Miguel Ríos, Alejo Stivel, The Refrescos, Sole Giménez, Celtas Cortos, Amistades Peligrosas, Nena Daconte, Marilia de Ella Baila Sola y OBK (14 de mayo), Nuria Fergó, Las Ketchup y Los Chunguitos (15 de mayo), Fangoria, La Bien Querida y Triángulo de Amor Bizarro (16 de mayo) pondrán la banda sonora en San Isidro, que "arderá en fiestas del 8 al 17 de mayo", ha aseverado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

La música tomará "los escenarios más castizos", como la Pradera de San Isidro, las Vistillas o la Plaza Mayor, con guiños a los clásicos, como Mari Pepa de Chamberí (16 de mayo) y Olga María Ramos (17 de mayo) pero San Isidro es mucho más.

Almeida ha presentado las fiestas de Madrid desde su Museo de Historia. Acompañado por la voz de Nuria Fergó, que ha interpretado 'La violetera' en homenaje a Sara Montiel, el alcalde ha invitado a madrileños y visitantes "a chulapear" en unos festejos que recogen el ADN de una "ciudad humilde, trabajadora, llena de personas y familias que todos los días luchan por sacar sus vidas adelante y que se ve reflejada en ese agricultor", el patrón San Isidro, quien "sigue marcando el mejor camino para tomar el mejor rumbo".

Tras enfatizar el "carácter acogedor y abierto" de Madrid, el alcalde también ha parafraseado a Emilia Pardo Bazán "cuando dijo que Madrid era una ciudad audaz, jalanera, curiosa". "Quien mejor nos ha cantado es alguien de Linares, Joaquín Sabina. Quien mejor nos ha definido es Tomás Bretón y el chotis más conocido lo hizo un mexicano como Agustín de Lara", ha destacado Almeida sobre el carácter abierto de la capital.

"Madrid va a arder en fiestas entre el 8 y el 17 de mayo y por eso una gallega de Madrid como (la periodista Sonsoles Ónega va a ser quien va a marcar el inicio de estas fiestas con el pregón este jueves en el balcón de la Casa de la Villa", ha indicado Almeida, que no ha dudado en salir a bailar un chotis, igual que la portavoz socialista, Reyes Maroto.