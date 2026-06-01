La FAPA Giner de los Ríos repartirá estaciones de medición para denunciar "el calor que se sufre" en colegios

Un termómetro indica la temperatura, a 22 de mayo de 2026, en Madrid (España). El calor de pleno verano que podría dejar temperaturas récord para el mes de mayo y noches tropicales se mantendrá hasta la próxima semana, según la predicción de la Agencia Es - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La FAPA Giner de los Ríos ha organizado una campaña para repartir estaciones de medición con el objetivo de denunciar "el calor que se sufre" en los colegios de la Comunidad de Madrid y ha animado a llevar los resultados al Defensor del Pueblo.

Según ha detallado la asociación en un comunicado, esta medida se pone en marcha después de registrar "un incremento de quejas" la semana pasada por "picos de calor, desmayos o bajones de tensión en los centros educativo".

"La última ola de calor ha puesto sobre la mesa una vez más la urgencia de que la Comunidad de Madrid intervenga para atajar esta situación que pone cada día en grave riesgo la salud del alumnado. De nuevo, estamos ante un final de curso donde la Administración no nos garantiza la seguridad de los niños y niñas" la señalado la presidenta de la FAPA Giner de los Ríos, María Carmen Morillas.

Asimismo, ha recordado que la Asociación Española de Pediatría ha advertido de que a partir de los 28 grados "aumenta el riesgo de deshidratación y golpes de calor". "Un golpe de calor en una persona vulnerable como un niño puede llegar a ser muy grave y es fundamental intervenir de urgencia", ha subrayado.

Por este motivo, se distribuirán instrucciones a las asociaciones de madres y padres sobre cómo hacer las mediciones para que sea "un trabajo lo más riguroso posible". Además, en aquellos casos que se superen los 28 grados, ha invitado a denunciar "el exceso de calor" al Defensor del Pueblo.

La semana pasada la FAPA Giner de los Ríos mantuvo una reunión con la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, en la que reiteraron "la urgencia" de que se interviniera para hacer frente al calor en los centros.

"Con su plan de acción frente al calor sólo han intervenido en 106 centros de la red pública en el presente curso escolar, lo que apenas supone poco más de un 5% de los más de 1.900 centros de su titularidad", ha lamentado la federación, que considera que es una inversión "claramente insuficiente si se compara con las actuaciones que ya están llevando a cabo otras administraciones".