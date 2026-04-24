La Feria del Libro de Latina reúne este fin de semana decenas de firmas, presentaciones, cuentacuentos y teatro infantil

La Feria del Libro de Latina - CANAL 33

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Feria del Libro del madrileño distrito de Latina 2026 se celebra este fin de semana con una programación que incluye decenas de firmas de libros, varias presentaciones, cuentacuentos, teatro infantil, talleres creativos, un homenaje y un grafiti en directo, según la información recopilada por el periódico Guía de Aluche- LATINA.

El horario de apertura de las casetas de librerías y asociaciones de Latina es de 11.00 a 14.30 y de 16.30 a 21.00 horas, en el Recinto Ferial del Parque Aluche.

La cita arranca este mismo viernes con varias firmas de libros entre ellas la de Julia de Castro, que atenderá a sus lectores entre las 11.00 y 14.00 horas en la Caseta 5, de Chaflán de Letras, donde también estará Gonzalo Arjona.

A la misma hora, David García y Albana Ridruejo estarán en la Caseta 9, de Plataforma de Escritores Latina-Carabanchel, mientras que Esmeralda Pérez y Blanca del Cerro estarán hasta las 14.30 horas en la Caseta 4, de Esstudio Ediciones.

La programación de este viernes continuará a las 16.30 horas con nuevas firmas de libros. Javier Abarca estará hasta las 18.00 horas en la Caseta 1, de Ediciones Fatcap; Blanca del Cerro firmará hasta las 21.00 horas en la Caseta 5, de Chaflán de Letras; y Eloísa Pardo hará lo propio hasta las 21.00 horas en la Caseta 5.

También a las 16.30 horas firmarán Javier Díez y Javier Escudero, hasta las 18.30 horas, en la Caseta 9, de Plataforma de Escritores Latina-Carabanchel; y Amparo Trujillo y María del Carmen Aranda, hasta las 18.30 horas, en la Caseta 4, de Esstudio Ediciones.

A las 17.00 horas tendrá lugar el teatro infantil de Marimba Marionetas, con 'El Gran Libro de los pequeños misterios', en el escenario, un evento recomendado de 3 a 9 años. A las 18.00 horas firmará Francisco Reyes, hasta las 19.30 horas, en la Caseta 1, de Ediciones Fatcap.

La jornada continuará a las 18.30 horas con la firma de Alejandro Frías y Sergio Gonzalo, hasta las 21.00 horas, en la Caseta 9, de Plataforma de Escritores Latina-Carabanchel.

A las 18.45 horas se celebrará el cuentacuentos 'La familia más cuqui del mundo', de Pablo Gadea, con escenario y firma en la Caseta 11, de JMB Librería-Papelería. El viernes concluirá a las 19.45 horas con la presentación, firma y grafiti en directo de 'Desde siempre, dejarse ver', de Remebe, con escenario y firma en la Caseta 1, de Ediciones Fatcap.

PROGRAMACIÓN DEL SÁBADO

La programación del sábado 25 de abril comenzará a las 11.00 horas con la presentación y firma de 'La loba Senda y otros cuentos', de Javi Prieto Sancho, con escenario y firma en la Caseta 8, de Librería Santander.

A esa misma hora habrá firmas de Julia de Castro y Chema Contreras, hasta las 14.00 horas, en la Caseta 5, de Chaflán de Letras; Alejandro Frías y David García, hasta las 14.30 horas, en la Caseta 9, de Plataforma de Escritores Latina-Carabanchel; Susana Aguirizábal y José Luis Labad, hasta las 14.30 horas, en la Caseta 4, de Esstudio Ediciones; y Myriam García Carromero, hasta las 12.30 horas, en la Caseta 12, de Alianza Hispánica.

A las 12.00 horas se presentará 'El enjambre del mal Thriller psicológico', de David López Povedano, con escenario y firma en la Caseta 2, de la Librería Dónde María. A las 12.30 horas firmará Koler, hasta las 14.00 horas, en la Caseta 1, de Ediciones Fatcap.

El día continuará a las 13.00 horas con el cuentacuentos 'El topillo quería volar. Presentación de Entre poemas y pediatría', de Patricia M. Arias, con escenario y firma en la Caseta 10, de Agárrate Cartulina.

Además, a las 14.00 horas habrá un taller creativo infantil, 'Mensajeros de talentos', basado en el cuento 'El cartero de la bicicleta verde', con Amparo Trujillo y David Marcos, y escenario y firma en la Caseta 4, de Esstudio Ediciones.

Por la tarde, a las 16.30 horas, firmarán Elvira Martín y David García, hasta las 18.30 horas, en la Caseta 9, de Plataforma de Escritores Latina-Carabanchel; Chema Contreras y Blanca del Cerro, hasta las 18.30 horas, en la Caseta 4, de Esstudio Ediciones; Nerea Luján, hasta las 18.00 horas, en la Caseta 1, de Ediciones Fatcap; y Caleti Marco y Marieta Alonso, hasta las 21.00 horas, en la Caseta 5, de Chaflán de Letras.

A las 17.00 horas, Ortuzar Cuentacuentos ofrecerá 'El secreto mejor guardado del mundo', hasta las 18.10 horas, en el escenario, recomendado a partir de 5 años. A esa misma hora, Juan Llópis firmará hasta las 19.30 horas en la Caseta 12, de Alianza Hispánica.

A las 17.30 horas firmará Juani Velilla, hasta las 20.30 horas, en la Caseta 11, de JMB Librería-Papelería. Y a las 18.00 horas lo hará Monge, hasta las 19.30 horas, en la Caseta 1, de Ediciones Fatcap.

Media hora más tarde será el turno de los escritores Elvira Martín y David García, hasta las 21.00 horas, en la Caseta 9, de Plataforma de Escritores Latina-Carabanchel. A las 18.45 horas se celebrará un homenaje del Lucem Club Femenino y un encuentro con poesía, arte y música oriental en el escenario, organizado por Alianza Hispánica.

El sábado terminará a las 19.45 horas con la presentación y firma de 'Desde el alma', de Toro, con escenario y firma en la Caseta 1, de Ediciones Fatcap.

PROGRAMACIÓN DEL DOMINGO

El domingo, 26 de abril, la Feria del Libro de Latina arrancará a las 11.00 horas con la firma de Blanca del Cerro y María Carmen Aranda, hasta las 14.30 horas, en la Caseta 5, de Chaflán de Letras; Belén Anguas y Gonzalo Arjona, hasta las 14.30 horas, en la Caseta 4, de Esstudio Ediciones; y Victoria Alonso y Jorge Ruiz, hasta las 14.30 horas, en la Caseta 9, de Plataforma de Escritores Latina-Carabanchel.

También a las 11.00 horas se celebrará el cuentacuentos 'De Piruletas pierde sus pecas', de la 'duenda' Esther Vega, con escenario y firma en la Caseta 2, de Librería Dónde María. A las 12.00 horas firmarán Hernán Ruiz-Lopera y Bea González, hasta las 14.00 horas, en la Caseta 11, de JMB Librería-Papelería.

Treinta minutos más tarde se presentará 'La saga del Oriente Astur', de Marta Huelves, con escenario y firma en la Caseta 2, de Librería Dónde María. A las 13.30 horas tendrá lugar la presentación de 'Desde la basura', de Oba es Muerto, con escenario y firma en la Caseta 1, de Ediciones Fatcap.

La programación dominical continuará a las 16.30 horas con las firmas de Caleti Marco y Marieta Alonso, hasta las 18.30 horas, en la Caseta 4, de Esstudio Ediciones; Gonzalo Arjona, hasta las 21.00 horas, en la Caseta 5, de Chaflán de Letras; Fernando Figueroa, hasta las 18.00 horas, en la Caseta 1, de Ediciones Fatcap; y Albana Ridruejo y David Díez, hasta las 18.30 horas, en la Caseta 9, de Plataforma de Escritores Latina-Carabanchel.

A las 17.00 horas se celebrará el cuentacuentos 'Cuentos del latir del mundo', por Ana Serzo, en el escenario de la carpa, recomendado a partir de 4 años y organizado por La Junta Municipal del Distrito de Latina. Y a esa misma hora firmará Celia Esgar, hasta las 19.00 horas, en la Caseta 11, de JMB Librería-Papelería.

La feria continuará el domingo a las 18.00 horas con la firma de Anteno, hasta las 19.30 horas, en la Caseta 1, de Ediciones Fatcap. A las 18.30 horas se presentará 'Salud mental adolescente en la era digital Interacciones entre deporte, adicción a las nuevas tecnologías y riesgo de suicidio', de Miriam Ruiz García, con escenario y firma en la Caseta 7, de Asociación otro mundo es necesario.

Por último, las escritoras Elvira Martín y Elena Romera firmarán hasta las 21.00 horas en la Caseta 9, de la Plataforma de Escritores Latina-Carabanchel.