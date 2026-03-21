Un feriante sufre quemaduras en el 35% de su cuerpo tras defragar botella de propano en la furgoneta en la que dormía

Archivo - Ambulancias del SUMMA 112 en un accidente laboral en Madrid - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un feriante de 58 años ha sufrido quemaduras graves en el 35% de su cuerpo tras la deflagración de una botella de propano en la furgoneta en la que dormía en la plaza del Pradillo, en Móstoles, y que le hacía las veces de vivienda, ha informado 112-Comunidad de Madrid.

El herido sufre quemaduras de segundo grado y ha sido atendido por Policía Nacional, Local, Bomberos de la Comunidad y Summa 112, que recibió la llamada de alerta en torno a las 8 horas de este sábado.

La botella de propano estaba en el interior del vehículo conectada a un hornillo. Los servicios regionales de emergencia han estabilizado al herido y le han trasladado al Hospital de Getafe. La Policía Nacional investiga el origen de la deflagración.