FIAS gira hacia el barroco en su nueva etapa con Josetxu Obregón y refuerza su identidad como festival de música sacra

Archivo - El nuevo director artístico de FIAS, Josetxu Obregón - FESTIVAL FIAS - Archivo

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid afronta su 36ª edición desde este domingo con un cambio de rumbo marcado por la llegada de su nuevo director artístico, Josetxu Obregón, que ha apostado por "una vuelta a la esencia" del certamen a través de la música barroca y la interpretación histórica.

"Mi visión del festival ha sido centrarse en este concepto de interpretación histórica, es decir, hacer que la música del barroco suene como en aquella época", explica Obregón en una entrevista concedida a Europa Press.

Una vuelta a la esencia, dice, que diferencia esta edición de todas las anteriores. "En los últimos años el festival combinaba mucha música antigua con otras aproximaciones más modernas. Con mi dirección lo que hacemos es una vuelta a esa esencia, centrada en el barroco, aunque también abarcamos desde el Renacimiento hasta el clasicismo", ha señalado.

Este giro, según ha subrayado, no solo responde a una cuestión estilística, sino también conceptual, ya que gran parte de la música de ese periodo tiene carácter sacro. "Tiene mucho que ver con el propio nombre del festival, porque en aquella época una gran cantidad de la música que se componía era de temática sacra", ha apuntado.

Uno de los principales atractivos de esta edición será sin duda la presencia del director estadounidense afincado en Francia William Christie.

"Es una personalidad clave en el mundo de la música antigua. Era importante que, en esta nueva etapa, viniera alguien que capitanease esta idea", ha explicado Obregón.

Christie participará con su formación Les Arts Florissants en varios programas, entre ellos un Réquiem de André Campra -obra poco frecuente en los escenarios- y las célebres Leçons de ténèbres de Couperin, además de encargarse del concierto de clausura, el 20 de abril, junto a la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM) en el Auditorio Nacional.

Frente a esta presencia internacional, el resto del festival se articula como una "fuerte apuesta por la producción española", con especial atención al tejido musical madrileño. "Tenemos en Madrid a lo mejor de lo mejor en el mundo de la música antigua española", ha afirmado. Entre ellos, Tiento Nuovo, La Ritirata, Echo et Dulce y Jácaras del Zéfiro.

NUEVO MODELO DE ENTRADAS

Otra de las novedades de esta edición será la implantación de un sistema de entradas de pago en todos los conciertos, que permitirá una mejor organización del acceso a los recintos.

"Había espacios como la Basílica de San Miguel donde se formaban largas colas y mucha gente se quedaba fuera. Ahora el público puede comprar su entrada online y saber que tiene su sitio", ha indicado.

El Festival mantendrá algunos de sus espacios más característicos, como la Capilla del Palacio Real y la Basílica de San Miguel, que se consolida como uno de los principales escenarios por su acústica y condiciones técnicas.

A ellos se suman varios teatros de la región, en concreto, los Teatros del Canal y el Auditorio Nacional, en Madrid capital, además del Real Coliseo Carlos III de San Lorenzo de El Escorial y el Centro Comarcal de Humanidades Sierra Norte de La Cabrera.

Además, el festival introduce un espectáculo dirigido a público familiar, una iniciativa inédita hasta ahora con la que se busca "crear nuevos públicos desde la infancia".

En esta línea, el director ha subrayado la importancia de la formación y de generar nuevos públicos desde edades tempranas, con iniciativas como el concierto familiar incluido en esta edición. Además, ha apuntado que fenómenos recientes en la música como Rosalía también contribuyen a acercar nuevos oyentes a este repertorio. "Este año ha habido bastante 'boom' con el disco de Rosalía, que ha hecho un acercamiento a un tipo de música que ha permitido que mucha gente descubra este lenguaje", ha defendido.

BACH COMO EJE DE LA PROGRAMACIÓN

Durante el ciclo, el propio Obregón se subirá al escenario para dirigir la monumental 'Pasión según San Juan' de Johann Sebastian Bach, una obra que considera "absolutamente increíble" y que no se había programado en el festival desde hacía años.

El concierto, que se ofrecerá en la Capilla del Palacio Real y en el Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial, contará con su formación La Ritirata, el coro de la ORCAM y un elenco de solistas internacionales. Según ha destacado, las entradas para una de las funciones se agotaron en apenas 48 horas.

"Las fechas del festival coinciden con la Semana Santa, y poder hacer una Pasión de Bach en este contexto es una oportunidad maravillosa", ha señalado.

En cuanto al concepto de arte sacro, Obregón defiende "no es algo solo religioso". "Es cualquier música que tenga una espiritualidad, que nos permita salir del día a día y concentrarnos en la experiencia artística", ha explicado.

En este sentido, ha subrayado que el festival está abierto a todo tipo de públicos, independientemente de sus creencias, y ha animado a quienes quieran iniciarse en la música barroca a comenzar con obras accesibles como 'Las cuatro estaciones' de Vivaldi o programas vocales más dinámicos.

"Creo que cualquiera de los conciertos de esta edición puede ser una buena puerta de entrada. Toda la música que hemos elegido es maravillosa", ha concluido.

El Festival Internacional de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid se celebra entre el 29 de marzo y el 20 de abril con una programación que se desarrollará en distintos espacios de la región con la participación de quince formaciones y un total de 17 conciertos.