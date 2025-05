Fieles de la Diócesis de Alcalá rezarán de manera ininterrumpida hasta que haya un nuevo Papa

Se han establecido turnos de 24 horas para rezar ante el Santísimo Sacramento

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

Fieles de la Diócesis de Alcalá de Henares rezarán de manera ininterrumpida hasta que la chimenea de la Capilla Sixtina, en el Vaticano, emita las señales de la fumata blanca, símbolo de que la Iglesia católica cuenta con un nuevo sumo pontífice, ha indicado la organización en un comunicado.

De este modo, con el inicio este miércoles del cónclave, donde se encuentran reunidos los 133 cardenales que decidirán quién será el nuevo Papa, se han establecido turnos de 24 horas para rezar ante el Santísimo Sacramento en la parroquia Santo Tomás de Villanueva, en el barrio de Espartales, hasta conocer el nombre del sucesor del Papa Francisco.

"Desde el funeral que celebramos en la parroquia el viernes pasado por el eterno descanso del Papa Francisco, el Consejo Pastoral ha promovido en toda la parroquia el comenzar a hacer una adoración continua en respuesta al comunicado de la Santa Sede. Se ha lanzado por las redes sociales de la parroquia explicando cómo se va a hacer y se ha compartido un formulario para que todo el mundo se pueda inscribir", ha explicado David Calahorra, párroco de Santo Tomás de Villanueva.

La organización ha señalado que esta iniciativa se dio a conocer en cada una de las Misas de este templo complutense "para que llegase al máximo número de personas que participan de la vida y de los grupos de la parroquia".

"Desde entonces no ha dejado de estar el Santísimo expuesto. Son muchas personas las que vienen durante el día e incluso durante la noche, donde hay hasta diez personas de manera simultánea que mantienen la adoración continua por el cónclave", ha indicado Calahorra.

"Lo más hermoso es ver a una comunidad unida orando por el Papa y ver que lo sienten como algo propio, que lo viven como algo propio. El Papa no es alguien que van a elegir en Roma y que no tiene nada que ver con nosotros. El cónclave no es algo de lo que nosotros seamos espectadores simplemente y sin más, sino que tiene que ver con nosotros", ha concluido el párroco de Santo Tomás de Villanueva.