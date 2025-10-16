La financiación de las universidades públicas y su calidad, a debate este jueves en el Pleno de la Asamblea

Archivo - El Hemiciclo durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 19 de diciembre de 2024, en Madrid (España). La Asamblea de Madrid acoge la primera de las dos sesiones en las que se aprobarán los Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2025, los s - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

La financiación de las universidades públicas y su calidad será uno de los temas principales del Pleno de la Asamblea de Madrid este jueves, en el que también se abordarán cuestiones como la violencia machista, la migración, la industria o la transparencia.

Tras la sesión de control, comparecerá el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, para dar cuenta del sistema de financiación de las universidades públicas a petición de Más Madrid.

Precisamente la financiación se colocaba este miércoles en el centro de la actualidad al conocerse que la Comunidad de Madrid ultima el rescate financiero a la Universidad Complutense de Madrid con la concesión del préstamo de 34,5 millones de euros que el centro había solicitado al Gobierno regional para hacer frente a "su deficitaria situación económica".

La Consejería que lidera Emilio Viciana lleva meses trabajando con el rector y con el equipo económico de esta universidad pública para explorar las distintas posibilidades de ayuda a la institución, encuentros en los que también participan las Consejerías de Economía, Hacienda y Empleo y Presidencia, Justicia y Administración Local.

El Gobierno regional solicitaba información adicional al Plan Económico-Financiero enviado por los responsables de la UCM puesto que "debe contener medidas reales y efectivas de contención del gasto", según trasladó Viciana en una carta enviada la pasada semana al rector de la Complutense, Joaquín Goyache.

UCM DENUNCIA "INFRAFINANCIACIÓN"

Posteriormente, este miércoles la UCM emitía un comunicado para recordar que la situación financiera que atraviesan las universidades públicas de la Comunidad de Madrid es el resultado de una "infrafinanciación" que les afecta desde la crisis económica de 2008.

Esta situación pone de manifiesto "la necesidad de un nuevo modelo de financiación acorde a las necesidades actuales". Según la UCM, esta circunstancia ha generado "tensiones" que, en su caso, hicieron necesaria la solicitud de un préstamo a la Comunidad de Madrid.

"La Universidad Complutense no se encuentra en una posición singular, sino dentro de una realidad que comparten las universidades públicas madrileñas. Tal y como señaló la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas de Madrid, la combinación del incremento de los costes energéticos, la inflación y la necesidad de actualizar los modelos de financiación ha afectado de forma generalizada a los presupuestos universitarios", apuntó.

SESIÓN DE CONTROL

La universidades también será sobre lo que pregunte el PP en la sesión de control a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, concretamente sobre la calidad de su oferta.

Por su parte, Vox requerirá información sobre iniciativas para mejorar las oportunidades de los jóvenes, PSOE preguntará por los objetivos del Ejecutivo autonómico para 2025 y Más Madrid se interesará sobre las formas de favorecer la igualdad de oportunidades en la región.

A continuación será el turno de la citada comparecencia del consejero de Educación, Ciencia y Universidades, tras la que llegará la moción subsiguiente a la interpelación planteada el pasado Pleno por el PSOE sobre Transparencia y Buen Gobierno.

INDUSTRIA, SERVICIOS SOCIALES Y VIOLENCIA MACHISTA, EN LAS PNL

Por último, en el turno de las Proposiciones No de Ley (PNL) Más Madrid buscará que la Cámara inste a la Comunidad a crear un Observatorio de Prospectiva y Estrategia Industrial 2050 donde integrar a distintos agentes que elaboren una Estrategia Misión Industrial Madrid 2050.

El PSOE hará lo propio para que se reclame incrementar de forma significativa" la financiación destinada a servicios sociales y elaborar un estudio para un mapa de necesidades que sirva para reforzar la atención primaria promoviendo la desinstitucionalización.

Vox, por su parte, tratará de que la Asamblea pida al Gobierno central que proceda a la "remigración" de aquellos que acceden ilegalmente a España.

En último lugar, el PP hará valer su mayoría absoluta para reclamar al Ejecutivo nacional que dé explicaciones y que garantice la seguridad de las mujeres víctimas de violencia de género. Una propuesta registrada a raíz de los fallos en las pulseras antimaltrato.