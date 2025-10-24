La Fiscalía archiva la investigación de la mascletà porque "no cabe perseguir penalmente 10 minutos de estrés acústico"

Archivo - Decenas de personas observan el humo durante la primera mascletà madrileña, en el Puente del Rey - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía ha archivado la investigación sobre la mascletà promovida por el Ayuntamiento de Madrid en la explanada de Puente del Rey, colindante con la Casa de Campo, celebrada el 18 de febrero de 2024, porque, entre las razones que dan, "no cabe perseguir penalmente los diez minutos de estrés acústico que se vaticinó que provocaría a los animales", ha argumentado en un decreto, al que ha tenido acceso Europa Press.

Días antes de la mascletà, la Federación de Asociaciones Protectoras y de Defensa Animal de la Comunidad de Madrid denunció ante la Fiscalía de Medio Ambiente la celebración del evento. Consideraban que la mascletà podía ser constitutiva de un delito de prevaricación ambiental o de prevaricación ordinaria argumentando que el evento podía causar daños sustanciales a la fauna.

La Fiscalía ha concluido que no cabe incoar un proceso penal porque la entidad denunciante "no comparta la valoración de las autoridades gubernativas madrileña y valenciana" respecto a que la mascletà no fuera un evento cultural.

A lo que suma que la investigación "no ha permitido concluir que algún animal sufriera menoscabo físico cuya curación requiriese de asistencia y/o tratamientos veterinarios", igual que tampoco se registraron "daños sustanciales a la fauna silvestre presente en la Casa de Campo ni en los alojados en el Zoo Aquarium y el Centro de Recuperación de Rapaces Nocturnas Brinzal".

En el decreto de Fiscalía se recoge que el evento pirotécnico disponía de informes favorables al otorgamiento de la autorización del director conservador del Parque de la Casa del Campo, de Madrid Río y del Parque Lineal del Manzanares, además de los Jefes de Servicio de Impacto Ambiental y de Evaluación Ambiental de la Dirección General de Sostenibilidad y Control Ambiental del Ayuntamiento de Madrid, del distrito de Moncloa-Aravaca, de la Guardia Civil, Bomberos y del responsable de la explotación y seguridad del túnel de Madrid Calle 30.

Igualmente se comunicó la celebración a la Delegación del Gobierno, "que no opuso objeción alguna". "La documentación que acredita todo ello impide valorar que los responsables de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid impusiesen la mascletà sí o sí, por su sola voluntad o capricho, independientemente de lo que pudiesen tener que informar sobre su conformidad a derecho o a las condiciones de su celebración, los técnicos y responsables de las distintas Unidades Administrativas de los Centros Directivos municipales o de la Guardia Civil y Delegación del Gobierno", añade la Fiscalía.