La Fiscalía reitera su petición de archivar una denuncia de Podemos contra Aznar, al que acusa de mentir en el Congreso

La Fiscalía Provincial de Madrid ha remitido un escrito al titular del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid en el que reitera su petición de archivar una denuncia presentada por Podemos contra el expresidente del Gobierno José María Aznar, al que acusaron de mentir en una comisión del Congreso.

En concreto, según informa el Ministerio Público, se opone al recurso presentado por Podemos contra la decisión del juez de archivar su denuncia contra Aznar, a quien acusaban de haber realizado manifestaciones "falsas" durante su comparecencia del pasado 18 de septiembre 2018 ante la Comisión Parlamentaria de Investigación del Congreso de los Diputados sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular.

En síntesis, el Ministerio Público estima que "no se dan los requisitos exigidos para poder afirmar que se ha llevado a cabo la acción del tipo, pues no queda acreditado que el compareciente mintiera intencionadamente faltando a la verdad solo por el hecho de que su testimonio pueda no coincidir con lo declarado probado en una sentencia, de la que claramente discrepa y de cuyos hechos, aunque se declaren probados, no debió tener conocimiento ni intervención alguna, como lo acredita el que nunca fuera investigado por ellos".

La denuncia de Podemos recogía el testimonio del ex presidente del Gobierno en dicha comparecencia durante la cual, entre otras cosas, negó tener una relación de amistad con Francisco Correa, la existencia de una caja B en el PP o la participación de soldados españoles en la guerra de Irak del año 2003.

Sin embargo, para la Fiscalía no pueden reputarse como "falsas" a efectos penales las respuestas que se dieron mediante afirmaciones "meramente interpretativas" de la realidad percibida, puesto que "no todo lo inveraz o infiable puede calificarse de entidad penal como para ser objeto de la conducta denunciada, ni tampoco pueden serlo aquellas reticencias, reservas o inexactitudes que no afectaron a elementos sustanciales o esenciales de lo que era el objeto de la investigación".

En este sentido, el escrito pone como ejemplo las manifestaciones del expresidente del Gobierno cuando negó haber tenido relación de amistad o conocer a Francisco Correa o cuando igualmente manifestó no ser amigo, ni haberlo sido, ni haber tenido relación con José Ramón Blanco Balin y subraya que ambas manifestaciones "no pueden reputarse incuestionablemente falsas", pues el hecho de que, por ejemplo, Correa fuera testigo del novio en la boda de su hija "no lleva aparejado necesariamente que tuviera relación de amistad con el mismo".

De hecho, la Fiscalía precisa que siendo la amistad un concepto "eminentemente subjetivo" y que, por ello, no puede descartarse que Aznar entendiera que no mantuviera una relación de amistad con Correa como lo demuestra el hecho de que durante su comparecencia llegara a decir que nunca contrató sus servicios.

En el mismo sentido, con respecto a la relación de amistad con José Ramón Blanco (que el ex presidente aseguró no mantener y que Podemos denunció que dicha afirmación era falsa), el Ministerio Público reseña que la única relación data de los años 1983 y 1984 cuando ambos colaboraron en la redacción y edición de una revista llamada 'Estudios Financieros'.