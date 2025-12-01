La FMM lanza un programa para acercar la terapia ocupacional a personas con discapacidad en pequeños municipios

La FMM y Fundación Pegasus lanzan 'Municipios que te cuidan', que acercará terapias a personas con discapacidad - EUROPA PRESS

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Municipios de Madrid (FMM) y la Fundación Pegasus han puesto en marcha el programa 'Municipios que te cuidan', que busca acercar la terapia ocupacional a personas con discapacidad que residen en localidades pequeñas de la Comunidad.

Esta prueba piloto ha seleccionado tres municipios que darán cobertura a las localidades colindantes y son Colmenar del Arroyo, Griñón y Villamanrique de Tajo, ha explicado la presidenta de la FMM, Judith Piquet, este lunes durante la firma del acuerdo. Al acto han acudido también el CEO de la Fundación Pegasus, David Rodríguez; la primera teniente de alcalde de Colmenar del Arroyo, Mónica Patricia Sanz Fernández; el alcalde de Griñón, José María Porras Agenjo, y la alcaldesa de Villamanrique de Tajo, Antonia Ayuso García.

"Un proyecto que nace de una convicción clara y firme, que es acercar a los vecinos los servicios de terapia ocupacional a los municipios, fortaleciendo su autonomía, su bienestar y su calidad de vida", ha expresado Piquet.

El programa se articulará mediante la cesión de espacios municipales en las tres localidades, donde se prestarán los servicios especializados. Además, la FMM aportará financiación para posibilitar la llegada de estas terapias a municipios pequeños, lo que pretende reducir los desplazamientos de las familias a grandes núcleos urbanos y permitiéndoles ahorrar parte del coste habitual de estos servicios.

Piquet ha explicado que la terapia ocupacional ofrece apoyo para recuperar, mantener o mejorar la autonomía de estas personas en actividades cotidianas como vestirse, cocinar o moverse con seguridad. Sin embargo, ha subrayado que el acceso a estos servicios desde municipios pequeños o alejados de núcleos urbanos, obliga a los pacientes a recorrer largas distancias.

"Gracias a estas cabeceras comarcales, los vecinos van a poder beneficiarse de una atención cercana y equitativa que abarca desde la rehabilitación funcional, el entrenamiento en actividades, la intervención cognitiva, la adaptación del hogar y del asesoramiento en productos de apoyo", ha señalado.

BIENESTAR EMOCIONAL DE LAS FAMILIAS

Rodríguez, por su parte, ha enfatizado en la importancia del bienestar emocional de las familias, pues son quienes "realmente viven la discapacidad entendida como miedo". Por ello, también se ofrecerán programas de autonomía para mayores, atención infantil y apoyo y formación para la familia y cuidadores, además de las actividades grupales que tienen como fin la participación y a la prevención del aislamiento de los pacientes.

Asimismo, el CEO de Fundación Pegasus ha hecho hincapié en que hay personas que no pueden hacerse cargo de los costes económicos de estos servicios. "Me di cuenta que yo era afortunado de tener esa familia que se podía permitir, literalmente, 50 euros la sesión de fisio, que más o menos son 500 euros al mes. Pero veía a la gente que no se lo podía permitir. Entonces, me di cuenta que la salud no podía ser un lujo", ha sentenciado.

También, ha puesto en valor la colaboración público-privada en esta sociedad "tan politizada", en la que la "rabia" y el "enfado" lo "único" que hace es separar a las personas.