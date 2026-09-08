La Fórmula 1 llega este fin de semana a Xanadú con una competición de Scalextric

COMUNICADO: La emoción de la Fórmula 1 llega a Xanadú con una competición de Scalextric - XANADÚ

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Xanadú se sumará este fin de semana a la fiebre por la Fórmula 1, coincidiendo con la celebración del Gran Premio de España en Madring, con una competición de Scalextric del 11 al 13 pensada para los amantes del motor y el modelismo.

Durante esos tres días, el complejo ubicado en Arroyomolinos será escenario de una competición de Scalextric en la que personas de todas las edades podrán demostrar su destreza al volante compitiendo con los emblemáticos coches en miniatura eléctricos por las pistas de slot.

La dinámica se ha diseñado para que todos los visitantes de Xanadú puedan disfrutar de la experiencia, ya sea compitiendo al más alto nivel o simplemente pasando un rato divertido haciendo rodar los coches por la pista, han explicado desde Xanadú.

De esta forma, los dos primeros días del evento, viernes y sábado, se disputarán las tandas clasificatorias durante toda la jornada y habrá dos mesas: una reservada para enfrentamientos directos entre equipos, en formato de eliminatoria rápida; y otra destinada al juego libre para practicar o disfrutar sin la presión del cronómetro.

Al día siguiente, el domingo, ambas mesas se unificarán para acoger la fase final, donde los mejores clasificados de los días previos competirán cara a cara por el título de campeones.

Para participar solo será necesario ir a la zona del evento durante los días clasificatorios y ser cliente VIP de Xanadú (los enfrentamientos se irán organizando por orden de llegada).

Todos los participantes recibirán un diploma como recuerdo de la experiencia y los integrantes del equipo ganador de la gran final del domingo se llevarán un coche de Scalextric de regalo cada uno, junto a su diploma de campeones.

En un comunicado, Xanadú ha subrayado que con este tipo de iniciativas refuerza su apuesta "por ofrecer experiencias exclusivas para que públicos de todas las edades, intereses y aficiones puedan disfrutar de una variada y amplia oferta de ocio durante su visita al centro".