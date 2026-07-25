Fortificaciones y trincheras: Madrid cuenta la historia de la Guerra Civil con espacios visitables en toda la región

Archivo - El guía, caracterizado como el cabo Ezequiel, durante una visita teatralizada a la cueva de los Maquis, a 9 de marzo de 2023, en Mataelpino, Madrid (España). - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid cuenta la historia de la Guerra Civil (1936-1939) con espacios visitables en toda la región a través de fortificaciones y trincheras en municipios como Colmenar de Arroyo, Puentes Viejas o Brunete durante un conflicto en el que se construyeron en la región miles de estructuras de carácter militar.

Gran parte de este dispositivo defensivo ha llegado prácticamente intacto hasta la actualidad, pero otra parte ha desaparecido parcial o totalmente debido a las labores agrícolas, la urbanización o la construcción de infraestructuras, tal y como consta en el Plan Regional de Fortificaciones de la Guerra Civil (1936-1939) que estudia estas infraestructuras en la región para acercar el patrimonio bélico del siglo XX.

El estudio muestra que existe una cantidad indeterminada de elementos aún por localizar y que hay estructuras actualmente desaparecidas pero de las que se tiene constancia a través de diferentes documentos.

En el caso de la capital, subraya que la revisión del inventario de vestigios de la Guerra Civil es "aún muy incompleto", mientras se conservan numerosas fortificaciones de alta montaña de la Sierra de Guadarrama o se identifican las estructuras militares situadas en espacios de acceso restringido como fincas privadas o el Monte de El Pardo.

En la zona occidental de la Comunidad de Madrid se encuentran ejemplos de estructuras militares entre los que destacan los grandes fortines cruciformes de hormigón de Brunete, Quijorna y Villanueva de Perales, las obras de fortificación de la Loma de San Pablo en Quijorna, el campamento falangista de La Peña en Navalagamella o el llamado Blockhaus 13 de Colmenar de Arroyo, representativo de la arquitectura militar desarrollada en Madrid durante la Guerra Civil.

En la comarca de Buitrago de Lozoya, por ejemplo, son muy característicos unos nidos de ametralladora de hormigón de un tipo que únicamente se encuentra en el llamado Frente del Agua. En ese mismo ámbito existen estructuras como el Puesto de Mando de El Pinar, donde se pueden ver grabados.

Entre los espacios visitables de la Guerra Civil en la Comunidad de Madrid destaca la Ruta Frente del Agua en la Mancomunidad de Puentes Viejas; Blockhaus-13 (Colmenar de Arroyo); Ruta Tras las huellas de la guerra en Guadarrama; Cerro Melero en Arganda del Rey; Posición Los Yesares, en Pinto; la Ruta La Batalla del Jarama en Morata del Tajuña; Ruta Fortines de la Dehesa de Navalcarbón de Las Rozas; Frente de Somosierra 1936-1939 (Piñuecar); Fortines y campamento en Navalagamella; Fortines (Brunete) y la Ruta de los Fortines de Los Molinos).

RECORRIDOS POR LA NATURALEZA O FORTIFICACIONES DE HORMIGÓN

El denominado Frente del Agua fue uno de los primeros espacios con elementos de la Guerra Civil acondicionado en la Comunidad de Madrid y está situado dentro del término de Paredes de Buitrago, en la Mancomunidad de Puentes Viejas.

Se trata de un área de unos tres kilómetros cuadrados, situada en su mayor parte dentro de un espeso pinar. En la misma se ha diseñado una ruta en la que se pueden visitarse una decena de estructuras de hormigón armado, ladrillo y mampostería, así como varios tramos de trincheras, pertenecientes a ambos bandos.

Todo ello conforma un recorrido circular de unos 8 kilómetros que cuenta con señalización y el apoyo de un pequeño centro de interpretación situado en el casco urbano de Paredes de Buitrago, en el que se facilita información y un folleto-guía.

El Blockhaus-13 es una fortificación de hormigón armado situada a unos dos kilómetros al noreste del casco urbano de Colmenar de Arroyo, en las inmediaciones de la carretera M-510 que comunica Colmenar de Arroyo con la localidad de Navalagamella. Constituye la máxima expresión de la arquitectura militar de la Guerra Civil de la Comunidad de Madrid y recientemente ha sido declarada Bien de Interés Cultural.

En Guadarrama, se han diseñado un total de 10 rutas con el título genérico de Tras las huellas de la guerra en las que se recorren los vestigios de la contienda conservados en el sector occidental del término municipal. Se trata de una zona boscosa en la que se han documentado alrededor de 500 estructuras de carácter militar, la mayor parte de ellas realizados con piedra local.

A ello se suma el Cerro Melero, una pequeña elevación situada en las proximidades del casco urbano de Arganda del Rey, en la que se han documentado y acondicionado varios tramos de trincheras, pozos de tirador, asentamientos de armas automáticas, refugios y otras estructuras excavadas en el terreno a lo largo de un recorrido de 350 metros. En el cerro existe, además, un monumento conmemorativo dedicado a los caídos de la Batalla del Jarama realizado por Juan Antonio Chamorro.

En Los Yesares se encuentra un paraje fortificado de unos 8.000 metros cuadrados, próximo a la Cañada Real Galiana, en el que se conservan cuatro nidos de ametralladora de hormigón en buen estado de conservación; mientras que en el Cerro de la Iglesia, una elevación situada a unos cuatro kilómetros del casco urbano de Morata de Tajuña, existen líneas de trincheras y elementos auxiliares excavados en el terreno y diversas obras de hormigón, ladrillo y piedra, junto con un monumento conmemorativo dedicado a las Brigadas Internacionales creado por el escultor Martín Chirino.

En el municipio se realizan además rutas por diferentes parajes vinculados a la Batalla del Jarama en los que se ha instalado cartelería informativa

También en la Dehesa de Navalcarbón se conservan varias líneas de trincheras y en Navalagamella se han realizado intervenciones relacionadas con los vestigios de la Guerra Civil conservados en el municipio, incluyendo la elaboración de un inventario de las estructuras y el acondicionamiento de algunos enclaves singulares para facilitar las visitas: la denominada Posición Calvario y el Campamento de la Peña.

El municipio de Brunete cuenta asimismo con un conjunto de estructuras de la Guerra Civil repartidas por su territorio, con pequeños fortines en bóveda situados en la periferia del casco urbano; mientras que en Los Molinos se están realizando trabajos para la puesta en valor de parte de las estructuras militares. Se trata de la creación de una ruta de unos dos kilómetros y medio que se desarrolla en las proximidades del casco urbano.