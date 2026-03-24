Francisco Martín pide por carta a Almeida reconsiderar los eventos masivos en Iberdrola Music hasta haber seguridad

Archivo - (I-D) La vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, durante un Consejo y la Junta Local de Seguridad de Madrid. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha pedido "formalmente" al alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, que no autorice la celebración de eventos masivos en el Iberdrola Music mientras no se garantice la "seguridad" de los asistentes. Allí está previsto que la cantante colombiana Sakira celebre tres conciertos el próximo mes de septiembre.

Esta petición fue realizada en la tarde de ayer lunes 23 de marzo, mediante una carta remitida por Francisco Martín a Almeida en la que solicita que "reconsidere" su posición y no autorice que se celebren eventos masivos en el citado espacio.

La petición se hace mientras no concurra "de manera efectiva" las condiciones adecuadas de "accesibilidad, movilidad y seguridad que una ciudad como Madrid debe garantizar a quienes asisten a este tipo de espectáculos".

En la citada carta el delegado del Gobierno recuerda al alcalde que se trata de una "reclamación" que viene realizando expresamente desde hace tiempo ante, precisa, "los antecedentes recientes que desaconsejaban el uso de ese espacio para eventos con afluencia masiva de público". Señala además, que "ellos mismos reconocieron, tras los problemas de movilidad y seguridad registrados en Mad Cool y en el concierto de Harry Styles".

Sin embargo, la carta advierte de que a pesar de esa constatación no se ha llevado a cabo "una actuación mucho más decidida por su parte para evitar que volvamos a situarnos ante los mismos problemas".

En la citada misiva se recuerda que "lejos" de tratarse de una posición "sobrevenida o coyuntural", la Delegación del Gobierno viene manteniendo de forma "coherente y sostenida" una misma advertencia desde hace años de que ese recinto y su entorno no reúnen, a día de hoy, las condiciones adecuadas para albergar este tipo de eventos si no se acometen las "mejoras estructurales suficientes".

Así, señala que "en la reunión institucional celebrada en 2024 en la Delegación del Gobierno" que presidió Francisco Martín, se volvió a constatar por las administraciones y organismos implicados que seguían existiendo "deficiencias relevantes en materia de accesibilidad, movilidad y ordenación de flujos de entrada y salida, incompatibles con la celebración de grandes eventos en condiciones de seguridad".

PERJUICIO A VECINOS DE VILLAVERDE Y GETAFE Y A PROMOTORES

A esta advertencia, el delegado del Gobierno añade también la del perjuicio que Ayuntamiento de Madrid y Comunidad están causando "no solo a los vecinos y vecinas de Villaverde y Getafe, sino también a los promotores de grandes eventos y a los miles de fans de los artistas ya anunciados".

El delegado considera que Madrid debe seguir acogiendo grandes citas musicales, como las que se pretende programar en el Iberdrola Music en los próximos meses, y debe hacerlo, además, como una "capital de referencia". Pero avisa de que "precisamente por esa misma razón, esas citas deben desarrollarse en espacios que ofrezcan garantías suficientes" y la seguridad debe estar "a la altura de una gran capital europea" y de una ciudad que aspira a ser "referente internacional en la organización de espectáculos".

RECLAMA RESPONSABILIDAD

Dicho esto, la Delegación del Gobierno reclama "responsabilidad" y señala que aún queda tiempo para "implementar medidas de mejora" de este espacio en coordinación con la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Getafe y el resto de administraciones implicadas, que garanticen unos accesos adecuados, una movilidad ordenada y unas condiciones de seguridad plenamente satisfactoria.

En caso contrario, señala, se deberían "trasladar" estos eventos a otras ubicaciones que sí garanticen las medidas de seguridad necesarias para los asistentes y que hay tanto en la ciudad como en la región.

"Madrid merece grandes eventos", concluye el Delegado, pero recalca que "los merece bien organizados, bien planificados y celebrados en espacios que estén realmente a la altura".

PIDE A AYUSO Y ALMEIDA QUE SE TOMEN EN SERIO LA SEGURIDAD

El propio Francisco Martín ha reclamado a Ayuso y Almeida, en declaraciones, que se tomen "muy en serio" la seguridad de los asistentes a los grandes eventos en la Comunidad de Madrid: "No puede ser que ahora estén facilitando que en un espacio como Iberdrola Music, donde ellos mismos dijeron que no se podían celebrar eventos de fenómeno fans, ahora se vaya a poder celebrar una serie de conciertos que tienen esa serie de características".

"Todos tenemos en la cabeza lo que pasó hace unos años cuando con el concierto de Harry Stiles centenares de personas deambulaban por la M-45", ha recordado para acto seguid apuntar que "nada ha cambiado desde entonces" ya que ni la Comunidad ni el Ayuntamiento "han hecho nada para cambiar esas condiciones".

Por ello, ha insistido en que "habiendo tiempo de por medio" les pide que adopten las medidas necesarias para "acondicionar el Iberdrola Music si es que allí quieren celebrar grandes eventos". En caso contrario, es decir, si no es posible tomar estas medidas de seguridad, les reclama que se trasladen a otro espacio de la ciudad en el que "sí están habilitados para celebrar eventos en condiciones de seguridad como las que todos los asistentes merecen".