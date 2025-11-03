Francisco Martín, preguntado por su futuro político en 2027: "Donde siempre, apoyando a Sánchez y a Óscar López"

El Delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre, durante un desayuno informativo organizado por Europa Press, en el Meeting Place, a 3 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha afirmado que de cara a 2027, año electoral en la región, estará "donde siempre" ha estado, "apoyando" tanto al secretario general del PSOE nacional y presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, como al líder del partido en la Comunidad y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.

Lo ha lanzado Francisco Martín durante su intervención este lunes en Desayunos Madrid, organizado por Europa Press, donde ha puesto en el foco las tres décadas consecutivas de gobiernos del PP en la Comunidad de Madrid que han favorecido "expansión de redes clientelares", han supuesto años de "oportunidades perdidas" y de "debilitación de servicios públicos esenciales".

El también secretario de Política Institucional del PSOE-M ha acusado a los 'populares' de fomentar "negocios milmillonarios" de los que "alguna y alguno luego saca un rédito extraordinario".

"Hace falta un cambio, hace falta abrir las ventanas, levantar las alfombras, ¿qué nos encontraremos cuando llegue ese momento en 2027? Es imprescindible que Madrid tenga un rumbo cierto, moderno, transformador, como el que el Partido Socialista va a impulsar, liderado por Óscar López", ha apostillado Martín.

El delegado del Gobierno considera que lo óptimo sería que se combinara a López en Sol con la "política progresista que está desarrollando" Pedro Sánchez en Moncloa. "Creo que va a ser una maravillosa noticia para los madrileños", ha zanjado.