Franco avisa que las manifestaciones que no respeten las normas sanitarias o se hagan al margen de la ley se disolverán

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha avisado este sábado que las manifestaciones que no respeten las normas sanitarias y legales establecidas para evitar la propagación del coronavirus o que se realicen al margen de la ley serán disueltas.

En una rueda de prensa para presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para la Comunidad de Madrid en 2021, Franco ha afirmado que los derechos fundamentales como el de manifestación van a ser respetados, "pero aquellas manifestaciones que van en contra de lo establecido por las normas y las que se desarrollen sin las medidas de protección necesaria no pueden ser autorizadas, por supuesto". También ha pedido a los madrileños que eviten acudir mañana al final de la Vuelta Ciclista a España.

"Las manifestaciones de negacionistas, si no respetan esas normas, no van a contar con el visto bueno de la Delegación. Nuestro objetivo es velar por la salud. Y las que se realicen al margen de la ley y contraviniendo los efectos serán disueltas", ha dicho el delegado, en alusión a la manifestación convocada por redes sociales el pasado sábado por la noche en la Puerta del Sol de Madrid, que no fue comunicada a la Delegación del Gobierno y fue disuelta. Tras ella se originaron disturbios, que acabaron con 33 detenidos y 12 heridos leves.

José Manuel Franco ha indicado que ha habido algunos conatos de protestas similares, "que se han anunciado y luego no se han producido". "Desde Delegación habrá tolerancia cero con cualquier tipo de manifestación que tenga que ver con el incumplimiento de las normas, del llamado toque de queda. Tolerancia cero contra el vandalismo, contra los saqueos al comercio, contra las agresiones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE). Esa ha sido nuestra norma y va a seguir siendo", ha advertido.

MARCHA DE POLICÍAS NEGACIONISTAS

Precisamente esta tarde se ha comunicado una manifestación negacionista, convocada por Policías por la Libertad, asociación de reciente creación, que llama a una manifestación "pacífica" por las calles de Madrid contra la imposición de la mascarilla y la gestión del coronavirus que ha hecho el Gobierno de España

Los convocantes tienen previsto concentrar a 500 personas, según han indicado a Europa Press fuentes del departamento que dirige José Manuel Franco, desde el que han organizado un dispositivo policial de vigilancia acorde y proporcional a la protesta comunicada.

"Con esta marcha queremos unir a policías y ciudadanos y queremos mostrarle al Gobierno nuestro total desacuerdo con todas las medidas restrictivas de derechos que está imponiendo a todos los españoles y pedirle que deje de utilizar a los policías y guardias civiles para meterle miedo a los ciudadanos y para sus fines políticos", ha dicho la portavoz de la asociación en un vídeo, que tiene casi 30.000 visualizaciones en YouTube.

Piden a todos los asistentes en la manifestación que vayan con mascarilla, salvo los que estén exentos de la misma, y respeten el distanciamiento social, "para evitar enfrentamientos" entre agentes y ciudadanos, aunque aseguran que ellos no están de acuerdo con estas medidas antiCovid.