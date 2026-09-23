FRAVM ve un "miércoles negro" para vivienda tras el desahucio de Maricarmen y lo achaca a "fracaso" de administraciones

Maricarmen espera en su casa a que se ejecute o se impida el desahucio, a 23 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) ve un "miércoles negro para el derecho a la vivienda" tras el desahucio de Maricarmen, la vecina de 87 años expulsada de la casa de Retiro en la que había vivido durante 70 años, y ha acusado a las tres administraciones de haber sido incapaces de impedirlo.

La federación ha asegurado que el lanzamiento evidencia un "profundo fracaso" institucional, pese a la movilización social para tratar de frenar el cuarto intento de desahucio de la mujer.

Maricarmen ha sido sacada del inmueble en camilla por sanitarios del Samur, entre gritos de "no estás sola" de las personas concentradas, y trasladada posteriormente en ambulancia al Hospital Gregorio Marañón.

La FRAVM, que ha acompañado a la afectada durante los meses previos a través de sus representantes y asociaciones vecinales, ha criticado la "falta de humanidad" de los máximos responsables del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid para buscar un acuerdo con la empresa propietaria que le permitiera permanecer en su domicilio.

"Una vez ejecutado el desahucio de Maricarmen, el más mediático, todos se aprestan ahora a ofrecer migajas, pero el daño ya está hecho", ha lamentado la federación en un comunicado.

La organización vecinal reconoce que el Gobierno central trató de negociar sin éxito una salida con Urbagestión, la compañía propietaria de la vivienda, pero le reprocha que tampoco haya sido capaz de evitar el desalojo.

CRÍTICAS AL DESPLIEGUE POLICIAL Y APOYO A LA PROTESTA EN CHAMBERÍ

La FRAVM ha rechazado además el "abrumador y desproporcionado" dispositivo policial desplegado durante el lanzamiento y ha criticado las cargas producidas al desalojar a las personas que trataban de impedir el acceso al inmueble.

Agentes y cerca de una decena de vehículos policiales se desplegaron en las inmediaciones del número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda. Tras retirar a quienes permanecían sentados frente al portal, la puerta exterior del edificio fue abierta con un ariete para ejecutar el lanzamiento.

La crítica de la federación se suma a la del Sindicato de Inquilinas y otros colectivos antidesahucios, que han acusado a la Policía de ejercer una "violencia brutal" y de haber "excedido todos los límites" durante la intervención.

Asimismo, la FRAVM ha respaldado la concentración convocada por el Sindicato de Inquilinas para las 19 horas frente al ático que adquirió el Gobierno regional en Chamberí, en la calle General Martínez Campos.

La movilización pretende mostrar el rechazo a los desalojos tras el lanzamiento que se ha producido esta mañana, del que culpan a todas las administraciones. El Sindicato de Inquilinas ha llamado a que acuden todas las personas que creen que el derecho a la vivienda "está por encima del lucro de unos pocos y de la corrupción".

OTRO DESAHUCIO EN VALLECAS

Durante este miércoles, también se ha llevado a cabo el desahucio de David y su hijo en Villa de Vallecas, en una semana en la que se está desarrollando en la capital la feria inmobiliaria The District.

A juicio de la FRAVM, resulta "insultante" que este encuentro se celebre coincidiendo con ambos lanzamientos. Por ello, ha pedido a los grupos del Congreso y de la Asamblea de Madrid que impulsen medidas para frenar los desahucios.

"Ante la crisis de vivienda más grave de las dos últimas décadas, exigimos la suspensión de los desalojos y la primacía del fin social de la vivienda por encima de los intereses económicos de una minoría que está haciendo de nuestros barrios y ciudades lugares cada vez más invivibles", han aseverado.