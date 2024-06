Fuenlabrada lleva La Cantueña al Defensor del Pueblo y pide fijar parámetros de acogida entre grandes ciudades

FUENLABRADA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala (PSOE), ha anunciado que trasladará al Defensor del Pueblo el proyecto de la Comunidad de Madrid para habilitar un centro de menores no acompañados en La Cantueña, edificio municipal cedido para otro uso, por considerar que "no reúne" los requisitos, y reclama una mesa de grandes ciudades para fijar los parámetros de "reparto equilibrado" de estos migrantes llegados a la región.

Tras poner en marcha la vía judicial y ponerlo en conocimiento del Consejo de Europa este asunto, Ayala elevará una queja a la Oficina que encabeza Ángel Gabilondo, una medida que considera ajustada puesto que, a su entender, el centro "no cumple con los parámetros de derechos humanos" que fija el Consejo de Europa.

"Yo creo que es muy importante que la ciudadanía también sepa que estos organismos están para poner pies en pared en las decisiones que toma de forma atropellada la Comunidad de Madrid contra el Ayuntamiento de Fuenlabrada. Hoy en día entre administraciones es la fórmula Ayuso. Lo hago porque quiero"", ha recriminado el alcalde de la localidad en una entrevista concedida a Europa Press.

En este sentido, el regidor de Fuenlabrada advierte que hará "todo el ruido" que pueda y ha recriminado al Ejecutivo regional de Isabel Díaz Ayuso que nadie de la Comunidad se haya sentado él a explicarle el proyecto, "un sinsentido", ni con otros ayuntamientos de la región para abordar la presión de la llegada de migrantes menores no acompañados.

MESA DE AYUNTAMIENTOS

Ayala, que rechaza las acusaciones de "racismo" por alzar la voz como alcalde contra el centro tal y como está proyectado, asegura que Fuenlabrada es solidaria. "Nosotros somos solidarios: si a Las Rozas van 50 menores no acompañados, al Ayuntamiento de Fuenlabarada sesenta. Ahora, lo que no puede ser es que no haya una mesa de grandes ayuntamientos para establecer cuáles son los parámetros. No se ha hecho un reparto equilibrado", ha argumentado.

"¿Se imaginan ustedes que el Gobierno de España trae a todos los menores no acompañados a la Comunidad de Madrid?,; Es ilógico. Mantiene reuniones periódicas para establecer, a través de una serie de criterios, el reparto de esta situación que a nadie le gusta. Es un gran desafío que ahora mismo tiene la Unión Europea y desde luego se tiene que afrontar con políticas de la sensatez", ha apuntado Ayala para defender la idea de esta mesa.

En esta línea, Ayala (PSOE) considera que la decisión de la Comunidad de Madrid de llevar los menores a Fuenlabrada, a un centro aún no habilitado, "tiene toda la pinta" de ser "una revancha" contra el Gobierno de España por derivar migrantes desde Canarias a las localidades de Pozuelo de Alarcón y Alcalá de Henares, con gobiernos locales del PP. Y también, ha apuntado, contra Fuenlabrada por ser "el gran bastión del Partido Socialista en la Comunidad de Madrid".

CUESTIONA QUE SEA SOLO 100 PLAZAS

En cuanto al anuncio de ubicar en el centro de La Cantueña formación dirigida a jóvenes y dar cabida a actividades de ocio y medioambientales, Ayala lo ha calificado de "lamentablemente" y "tristemente gracioso". "Lo que hacen es cubrir una de las cláusulas de esa cesión del espacio porque tiene que estar destinado a actividades medioambientales. Luego, si voy a poner un centro de menores no acompañados y hay obligación legal de hacer actividades medioambientales, los menores no acompañados van a hacer actividades medioambientales", ha expresado el regidor.

Ayala, que duda de que la inversión de 7 millones en las obras se destine solo a las 100 plazas de la primera fase, ha insistido en que va "a defender la ciudad por encima de todo". "Y cuando digo por encima de todo, lo digo por encima de gente, del Gobierno, de la Comunidad de Madrid, por encima de cualquiera que no quiera entender que esto no es de usted", ha zanjado.

En esta línea, ha reiterado que el modelo de "un gran contenedor de personas" no es el modelo que comparten desde la izquierda. Pese a ello, ha huido de la posible convocatoria de movilizaciones ciudadanas. "Esto no es lo que nosotros queremos, con lo cual yo creo que no hay que hacer un unas grandes movilizaciones. Lo que hay que hacer es plantear qué es lo que quiere", ha finalizado.