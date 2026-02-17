La fuente de Cibeles se iluminará este martes de rojo con motivo del Año Nuevo Chino - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La fuente de Cibeles se iluminará este martes de rojo con motivo del Año Nuevo Chino, ha informado el Ayuntamiento de Madrid a través de sus redes sociales.

Madrid recibe el Año Nuevo Chino con la fuerza del Caballo de Fuego, que ya galopa desde la semana pasada para marcar el inicio de un ciclo que solo se celebra cada 60 años y con el que se desplegará una variada programación de actividades culturales hasta el próximo 3 de marzo.

La comunidad china inaugura el nuevo ciclo de su horóscopo este martes 17 de febrero, guiado en esta ocasión por el Caballo de Fuego como símbolo de libertad, vitalidad y progreso, tal y como refleja el cartel de esta edición. El diseño, firmado por Juan Carlos Paz, ilustrador digital conocido como Bakea, muestra a este simbólico animal saltando el puente monumental de Arganzuela, que cruza el río Manzanares y el parque de Madrid Río.

USERA, EPICENTRO DE LAS CELEBRACIONES

El distrito de Usera se convertirá un año más en el gran escenario del festival durante los días 20, 21 y 22 de febrero con una completa agenda de actividades que celebran la riqueza de la cultura china.

Entre las propuestas destacan talleres de caligrafía china, papiroflexia, abanicos y hongbao (sobres de la suerte), exposiciones de fotografía y carteles de Bakea, cuentacuentos, demostraciones de taichí y artes marciales, danza tradicional Yingge, conciertos de música china y degustaciones de gastronomía típica, así como mercadillos con productos artesanales y culturales.

Como gran novedad esta edición contará con más de 30 actividades repartidas en cuatro espacios emblemáticos del distrito: la plaza de la Junta Municipal del Distrito de Usera, el parque de Pradolongo, la plaza de Julián Marías y la de las Tizas.

El acto central será el gran desfile del Parque de Pradolongo, que se celebrará el 22 de febrero a las 12 horas con carrozas, danzas de leones, dragones y percusión tradicional, que recorrerán el parque de Pradolongo a través de un nuevo itinerario.

La comitiva partirá del Vial del Huerto Comunitario Halcón Pradolongo adyacente al Centro de Educación Ambiental y Cultural Maris Stella, atravesará los rincones más emblemáticos del parque, como la Fuente Circular, la zona posterior del Templete y la Escultura 'Tres'.

El broche de oro llegará en el espigón del lago con un gran espectáculo final de música, teatro y artes marciales a cargo de la Escuela Wushidao y de la Compañía Juvenil de Yingge de Fumei, llegada desde China, que acercará al público una tradición con más de 300 años de historia y reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de China.