La Fundación Alicia Koplowitz dona 150.000 euros a la reconstrucción de la Sierra Oeste tras el incendio

Vista tras el incendio, a 4 de agosto de 2026, en Villa del Prado, Madrid (España). - Gabri Solera - Europa Press

MADRID 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Alicia Koplowitz ha donado 150.000 euros a la reconstrucción de la Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid tras el incendio que arrasó cerca de 34.000 hectáreas calcinadas durante el pasado mes de julio, tal y como ha dado a conocer la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, a través de sus redes sociales.

"La Fundación Alicia Koplowitz está una vez más con los madrileños en sus momentos más difíciles. Gracias por su donación de 150.000 euros destinados a la reconstrucción de la Sierra Oeste", ha indicado la dirigente madrileña en su cuenta de 'X', un día después de que informara también de la donación de 80.000 euros del futbolista Leo Messi.

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha una página web para canalizar las donaciones de ciudadanos y empresas destinadas a los afectados por los incendios que afectaron a 17 municipios de la Sierra Oeste.

Este portal se convierte en un cauce único para, de forma sencilla, poder realizar aportaciones solidarias mediante transferencia bancaria, cargo en cuenta, tarjeta o Bizum. Esta iniciativa se realiza junto con CaixaBank, entidad que asume la puesta a disposición de la plataforma y de los medios de pago.

En los municipios afectados residen más de 56.000 vecinos: Aldea del Fresno, Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Chapinería, Colmenar del Arroyo, El Escorial --por la evacuación de la pedanía de Peralejo--, Fresnedillas de la Oliva, Navalagamella, Navas del Rey, Pelayos de la Presa, Robledo de Chavela, Rozas de Puerto Real, San Martín de Valdeiglesias, Santa María de la Alameda, Valdemaqueda, Villa del Prado y Zarzalejo.