La Fundación 'la Caixa' lleva a CaixaForum Madrid una nueva edición de In-Edit On Tour con cuatro documentales musicales

Frame del documental Legacy. Fundacion ”la Caixa - FUNDACION ”LA CAIXA

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fundación 'la Caixa' presentará en CaixaForum Madrid una nueva edición de In-Edit On Tour, un ciclo organizado en colaboración con In-Edit, el Festival Internacional de Cinema Documental Musical de Barcelona, que reunirá cuatro documentales musicales destacados del certamen junto a presentaciones, coloquios, conciertos y sesiones de warm up en formato DJ.

El ciclo, según ha trasladado la fundación en un comunicado, se celebrará del 27 de febrero al 20 de marzo, estará presentado por el músico y comunicador Esteban Girón y ofrecerá una selección de títulos que combinan el retrato musical con una mirada social.

Así, la primera proyección tendrá lugar el 27 de febrero con 'El canto de las manos', debut en la dirección de la actriz María Valverde. El documental sigue a Jennifer, Gabriel y José, tres músicos sordos de Venezuela que afrontan el reto artístico y vital de interpretar por primera vez en lengua de signos la ópera 'Fidelio', de Ludwig van Beethoven, junto al programa de educación especial Coro de las Manos Blancas y bajo la dirección musical de Gustavo Dudamel.

A través de ensayos y actuaciones en Caracas y Los Ángeles, la película explora cómo la música puede experimentarse desde el cuerpo, la vibración y el vínculo. El filme, distinguido con un premio especial del jurado este último año, se proyectará en versión original en español con subtítulos para personas sordas y contará con interpretación en lengua de signos en su presentación.

El 6 de marzo será el turno de 'Los Negativos: graduados en underground', dirigida por Víctor Carrey. Ambientada en la Barcelona de 1986, la película recorre la irrupción de Los Negativos, banda que encontró en la psicodelia, el garage y el pop sesentero su territorio creativo y que, con 'Piknik caleidoscópico', firmó un disco convertido con el tiempo en obra de culto. Tras la proyección se celebrará un coloquio con Carles Estrada y Fernando Campillo, que concluirá con una breve actuación musical de miembros originales del grupo.

La tercera parada, el 13 de marzo, estará protagonizada por 'Legacy', de Manal Masri, que aborda un episodio poco conocido de la historia del jazz y de la diáspora afroamericana entre las décadas de 1950 y 1970, cuando países escandinavos se convirtieron en refugio creativo para músicos que huían del racismo estructural en Estados Unidos. El documental recoge, décadas después, el testimonio de hijos e hijas de aquellos artistas y reflexiona sobre la memoria cultural, las tensiones familiares y la construcción de identidad a través del jazz.

El ciclo concluirá el 20 de marzo con 'Daytime Revolution', dirigido por Erik Nelson, que recupera una semana de 1972 en la que John Lennon y Yoko Ono copresentaron el programa televisivo 'The Mike Douglas Show', entonces el más visto de la televisión diurna estadounidense. Durante cinco emisiones consecutivas, el espacio se convirtió en una plataforma de debate político, social y cultural, con invitados como Jerry Rubin, Bobby Seale, Ralph Nader o George Carlin, e incluyó actuaciones memorables como el encuentro musical de Lennon con Chuck Berry o una interpretación de 'Imagine'.

Esta última sesión contará además con un warm up previo en formato DJ a cargo de Don Viti (Víctor Patiño), figura de la escena madrileña, que ofrecerá una propuesta musical tematizada antes de la proyección.

Tras 23 años de trayectoria, In-Edit se ha consolidado como referente internacional del documental musical, con sedes en distintos países y una programación que abarca desde la electrónica hasta el rock clásico, el reggae, el punk, el flamenco, el jazz o la música clásica. Fruto de la colaboración con la Fundación 'la Caixa', la plataforma CaixaForum+ ha sido por tercer año consecutivo sede online del festival e incorpora actualmente una selección de títulos exhibidos en el certamen.