La futura Oficina Central de Atención al Ciudadano se prepara para su apertura en 2027 con 13 puestos y 31 profesionales

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, visita las obras de la que será la nueva oficina central de Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid. - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid continúa con las obras de la futura Oficina Central de Atención al Ciudadano (OCAC), que se situará en el número 4 de la calle Carretas de la capital, y que contará con 13 puestos de atención y 31 profesionales.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha supervisado este lunes los trabajos que se están llevando a cabo para acondicionar el espacio, que abrirá el próximo mes de enero.

Dispondrá de 13 puestos y un equipo de 31 profesionales que atenderán de forma presencial, tanto con cita previa como sin ella, en horario de lunes a viernes de 8 a 20 horas, y los sábados de 9 a 14 horas.

Además, contará con un servicio de asistencia preferente para personas mayores y con discapacidad, así como de un puesto de autogestión para realizar trámites. Las nuevas dependencias tendrán 828 metros cuadrados, de los que 500 serán para la OCAC y 218 para el registro de Uniones de Hecho.

El resto --110 metros cuadros-- son los relativos a los accesos adaptados, control de seguridad y salas de espera, entre otros.

Las nuevas oficinas, que remplazarán a las actuales de la carrera de San Jerónimo, contarán con una superficie de unos 830 metros cuadrados (m2) "en pleno corazón de Madrid", con 500 de ellos reservados para la oficina de atención, el doble que la actual. Otros 218 m2 irán destinados a registro de uniones de hecho y otros 110 m2 serán de accesos y servicios comunes, entre otros.