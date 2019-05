Gabilondo aboga por cumplir las leyes LGTBI y desarrollarlas

Publicado 17/05/2019 15:39:09 CET

Admite que ve "inquietante" el discurso de Vox sobre el colectivo

MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, se ha reunido este viernes, Día Mundial contra la LGTBIfobia, con asociaciones LGTBI, y ha puesto de manifiesto la necesidad de cumplir y desarrollar las leyes aprobadas en 2016 por la Asamblea de Madrid sobre el colectivo.

"Tenemos las leyes más interesantes que hay en toda España y, sin embargo, no las estamos cumpliendo ni desarrollando", ha manifestado Gabilondo en declaraciones a los medios en la Plaza de Chueca, en alusión a la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y No Discriminación y a la Ley de Protección Integral contra la LGTBIfobia.

Gabilondo ha subrayado que respecto a los derechos del colectivo LGTBI "hay mucho que hacer aún en todo el mundo", ya que "hay más de 70 países donde todavía se persigue a alguien por sus opciones sexuales" y "hay lugares donde son incluso condenados a muerte o encarcelados, hasta en 11 países".

"Solidaridad con todos aquellos que en todo el mundo están luchando por las libertades", ha manifestado Gabilondo.

"Muy concretamente en España y en Madrid, lo que queremos es que se cumplan las leyes que hemos aprobado en 2016, dos leyes muy importantes", ha recalcado.

Por otro lado, ha señalado la necesidad de trabajar por la identidad sexual en todas las edades y dentro del ámbito educativo con el fin de vivir "como dice la Constitución", sin que nadie sea discriminado por razones de "creencias de vida".

"Queremos una sociedad plural, abierta, libre de verdad y hay muchos colectivos que no sienten que sea así", ha dicho Gabilondo, quien ha destacado que en Madrid "hay muchas agresiones", casi 350 el año pasado.

Tras referirse a este tipo de agresiones como una "lacra", ha instado a tener "una posición firme ante eso".

INQUIETUD POR VOX

Gabilondo ha calificado de "inquietante" el discurso de Vox sobre el colectivo LGBTI, aunque ha constatado que "entre los votantes debe haber razones muy distintas que les llevan a cada uno a elegir" y que no quiere englobar a los votantes en un único modo de pensar.

Tras afirmar que Vox representa opciones que "pueden calificarse de ultraderechistas", ha dicho que ese tipo de discursos de discriminación por identidad sexual son "dañinos para la sociedad".

"No es un problema de partidismo ni de sectarismo, es que la mayoría de la población de Madrid no es así, es muy abierta", ha agregado Gabilondo, para destacar que él trabaja "para un cambio en el que ellos no sean decisivos".