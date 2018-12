Gabilondo afea a Garrido no cumplir los objetivos de Agenda 2030 y éste acusa al Gobierno de Sánchez de no hacer nada

Publicado 05/12/2018 11:15:32 CET

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha afeado al presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, que la "desigualdad" de la región hace "insostenible" cumplir los objetivos de la Agenda 2030 mientras que éste defiende su gestión y acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de no hacer nada en la materia.

Durante la sesión de control, en el Pleno de la Cámara regional, Gabilondo ha sostenido que la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo sostenible, que incluye 17 objetivos consensuados a nivel global, le corresponde al Gobierno regional, que debe hacer el seguimiento de la misma, a través de la coordinación de las consejerías.

Y es que, para el portavoz socialista, "la apuesta por una economía distinta, que genere valor y esté al servicio de la ciudadanía, como un vehículo de transformación para el cambio de modelo, ha de activar a todos los actores y a todos los niveles".

En este punto, Gabilondo ha hecho hincapié en que en la Comunidad hay más "de un millón de personas en riesgo de pobreza y un 5,7 por ciento de población infantil en situación de privación material severa".

"Si crecemos en empleo es en condiciones precarias. Y si el 30 por ciento de la población con la renta más alta amplía su fortaleza con ingresos más elevados que la media nacional es porque, a la par, hay, según el INE, un 47,1 por ciento de hogares con dificultades para llegar a fin de mes", ha lanzado. Para el parlamentario, esta desigualdad es "la que es radicalmente insostenible para los objetivos 2030 y para la justicia y la convivencia".

Gabilondo ha criticado que la "sucesión de estrategias, planes y actuaciones individuales del Gobierno, carentes de un marco de acción definido y orientado, no están llevando al mejor de los escenarios y el anunciado, sin más, grupo de expertos para pensar en la región del futuro no es la solución".

A su parecer, "es necesario un compromiso activo con los valores que sustentan la Agenda 2030 y liderarla y coordinarla para situar a la región en las mejores condiciones de cumplimiento de los compromisos asumidos".

Por su parte, el presidente regional ha defendido que su Ejecutivo trabaja "activamente" por el desarrollo de esos 17 objetivos que buscan "asegurar un futuro mejor a las siguientes generaciones". Entre las medidas, ha puesto como ejemplo la creación de una Comisionada para el Cambio Climático o la creación, la próxima semana, del Consejo Asesor para el desarrollo de este proyecto en la región.

Asimismo, ha señalado que han adaptado el sistema de envejecimiento de la población incorporando la especialización de geriatría en los hospitales públicos, han apostado por reducir la desigualdad con los planes de inclusión social para las personas sin hogar, el de la población gitana o el de la inmigración, que se aprobará próximamente.

Garrido ha defendido que son un "gobierno social, con un programa realista y eficaz", que proponen "un programa realista y eficaz tan distinto del discurso hueco de la izquierda" y que trabajan de verdad para crear "prosperidad y bienestar social de manera sostenible".

El presidente madrileño ha aprovechado para afearle al Ejecutivo de Pedro Sánchez que no haya hecho "nada" salvo "coger un avión, que es su deporte favorito, irse a Nueva York y presentar un documento que no era más que un desarrollo de lo que había dejado el Gobierno anterior". Además, ha afeado que no haya contado con las comunidades en las que gobierna el PP.

"Si viene a hacer discursos de diálogo y colaboración si de verdad lo quiere hacer, menos palabras y más hechos. Hable con su Gobierno y dígale que deje ser tan sectario y excluyente", ha lanzado.