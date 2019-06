Gabilondo descarta abstenerse y plantea presentarse a la investidura" en cualquier caso" y "con toda determinación"

Publicado 28/06/2019 10:55:38 CET

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha descartado este viernes la posibilidad de abstenerse y ha reiterado que se presentará a la investidura "en cualquier caso" para postularse "con toda determinación" para ser presidente regional.

Así lo ha señalado en una entrevista a la Cadena Ser, recogida por Europa Press, donde ha explicado que ahora será el presidente de la Asamblea quien determinará, ha dicho, si está o no en condiciones para ser un candidato.

"Me postulo como presidente de la Comunidad de Madrid pero cuando se sienta con uno a hablar, se habla de todo lo que haga falta. No es un asunto personal de protagonismo de donde me siento yo", ha expuesto para añadir que tratará de optar "con toda determinación" a ser candidato a dirigir el Ejecutivo autonómico.

Asimismo, ha apuntado tres razones por las que descarta la posibilidad de abstenerse. En primer lugar, Gabilondo ha afirmado que se presentó a las elecciones "con la determinación de procurar un cambio en la Comunidad, un cambio de Gobierno para ratificarlo y apuntalarlo".

En segundo lugar, ha asegurado que tiene "apoyos suficientes de otros grupos para ser una propuesta" y finalmente, ha puesto en valor el respeto a las "885.000 personas que votaron y que esperan que uno tenga la responsabilidad de estar a la altura de su desafío".

En este sentido, ha calificado de "llamativo" el hecho de que miembros de otros grupos con menos apoyos pidan la abstención a los socialistas, cuando, en sus palabras, le "parecería razonable que fuera lo contrario".

"Yo lo que hago es convocar a que nos reunamos para abrir un espacio plural que rompa bloques", ha planteado el candidato socialista, dado que, a su juicio, es lo que la gente les pide "todos los días" para resolver "los problemas de la ciudadanía con moderación y estabilidad".

Además, ha cargado contra Vox tras la presentación reciente del documento con sus condiciones y líneas de negociación para un acuerdo de Gobierno. "También hay que defender de los derechos y libertades después de ver lo que Vox nos señaló el otro día", ha espetado.

Tras ser preguntado por sus negociaciones con Ciudadanos, Gabilondo ha respondido que todavía no ha tenido "ninguna respuesta" por parte de la formación naranja y ha aclarado que "no es simplemente una llamada" a que se vean, sino que también les han hecho llegar un documento con "propuestas muy concretas" en el que han trabajado Más Madrid y Unidas Podemos para un acuerdo de investidura.

"El objetivo es poder formar un Gobierno con estabilidad y moderación. No excluiríamos a nadie. Les llamamos a que se sumen en este proceso", ha reiterado.

En este sentido, ha celebrado el apoyo de Unidas Podemos y Más Madrid --con los que suman 64 votos-- y aunque ha admitido que necesitan más, ha señalado PP y Ciudadanos, por su parte, "no suman sin los 12 votos de Vox".

"Debe quedar muy claro que no hay otra alternativa a la que nosotros proponemos salvo que se quiera incluir Vox", ha apostillado, en alusiones al posible tripartito de formaciones de centro-derechas como única opción para desbancar el acuerdo del PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos en la investidura.

Por eso, ha enfatizado que se presentará "en cualquier caso" a la investidura pero que "primero hay que hablar con el presidente de la Asamblea".

"Luego él determinará si estoy en condiciones o no para ser un candidato. Hay distintas posibilidades. Una, que entiende que como no tengo garantizados los 68 votos que hay no debo ser propuesto; otra, que como soy el que tengo más votos ahora, pues sea propuesto", ha contemplado.

En este sentido, Gabilondo ha recordado que Pedro Sánchez optará a una investidura sin tener garantizados los votos para ser elegido, dado que "hay modelos distintos" y diferentes posibilidades.

"Yo aceptaré la que tenga que ser pero esto ya no está en mi mano, sino del presidente de la Asamblea de la Comunidad de Madrid", ha zanjado.