Gabilondo emplaza a la Comunidad a definir el proceso particular de la desescalada en Madrid

Se muestra a favor de que las residencias de mayores sean espacios "sociosanitarios y no solo residenciales"

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha emplazado al Gobierno regional a definir el proceso de desescalada en la región siguiendo las directrices establecidas pror el Gobierno central, advirtiendo a la ciudadanía de que hay que ser "prudente" porque "no hay que pensar que esto ha acabado".

Así lo ha señalado el portavoz socialista en una entrevista en Telemadrid, recogida por Europa Press, en la que se le ha preguntado sobre la dificultad que tendrá Madrid en desescalar dado que sus cifras se pueden comparar con los contagios que tienen en Grecia, Corea del Sur o Australia.

Al respecto, ha recalcado que hay que "dejarse guiar" por las decisiones de las autoridades políticas y sanitarias, y "en cada caso por la Comunidad de Madrid", a la que ha solicitado que "defina los procesos muy particularmente en nuestra comunidad pero siguiendo directrices generales".

"Lo que hay que marcar son las reglas del juego y el campo del juego. El campo del juego es la libertad y la responsabilidad de cada uno. También es decisiva la educación social de cada uno porque habrá que tomar nuestras propias precauciones", ha subrayado indicando que no hay que esperar que nos digan en cada caso qué hacer teniendo claro las directrices generales.

"Nos toca escuchar y atender. Llamo a la responsabilidad para ejercer nuestra libertad con todos los ciudadanos. Nada valdrá si no va acompañado de la responsabilidad de nuestra libertad", ha reseñado.

"LA ESPERANZA DE LA CIUDADANÍA"

Por otro lado, Gabilondo ha insistido en la necesidad de hacer un pacto de reconstrucción, recalcando que en ello tiene puesta "la esperanza" de la ciudadanía. "No es algo de mi estado de ánimo, es algo que pide la ciudadanía, que nos pongamos de acuerdo y trabajar conjuntamente en unos puntos muy concretos por encima de partidos y sectas", ha insistiendo en la línea de lo manifestado ayer en la Asamblea madrileña.

A preguntas sobre discrepancias con Pedro Sánchez, ha señalado que ese es el discurso de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, de "identificar con otras administraciones las causas de casi todo lo que sucede" en Madrid, indicando que hay que caminar en otra dirección y "asumir cada uno su responsabilidad".

"Otros asuntos se tienen que dirimir en el lugar que corresponda pero yo represento al PSOE en la Asamblea de Madrid. Se que el PSOE también cree de verdad que no hay alternativa a este camino hacia el acuerdo y si lo hay, tengo curiosidad de conocerla", ha dicho.

En esta línea, ha apuntado que con acuerdos se podrán identificar diez o doce asuntos de "respiración asistida para la economía, la situación social y la política" y ha recordado que hay muchas empresas y personas en una situación "muy difícil".

Por ello, ha considerado que sería "un error seguir con las cosas políticas" abogando por compartir "un plan de reconstrucción con cinco puntos concretos". "Espero que ese espacio se abra porque será bueno para Madrid", ha aseverado.

Finalmente, ha opinado que habrá que analizar la Salud Pública, de la que ha dicho que es "algo que parece que se ha descuidado", y ha indicado que habrá que fortalecer y dotar de personal a la Sanidad madrileña. "Me parece un error que no se renueve a 8.000 personas. Debemos proteger a esas personas y contratar a más", ha apostillado.

Por último, el portavoz socialista en la Asamblea de Madrid ha destacado que las residencias de mayores deben ser espacios "sociosanitarios y no solo residenciales".