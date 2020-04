Gabilondo insiste en un acuerdo de reconstrucción con "estrategia y proyección presupuestaria"

"Otras comunidades menos propensas a las controversias se anticiparon", le dice a Ayuso

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha insistido este miércoles en llegar a un acuerdo de reconstrucción con el Gobierno regional y todos los grupos, con "estrategia y proyección presupuestaria".

Así lo ha vuelto a proponer el portavoz socialista durante su intervención en el Pleno comparecencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la Cámara regional.

Gabilondo cree que "dada la situación generada", en una Comunidad "singularmente afectada por la crisis, y las secuelas de la misma", desde el sentido de "responsabilidad y con la máxima voluntad de afrontarla", su Grupo está dispuesto a "participar en un proceso de reconstrucción de un acuerdo político y social".

"Necesitamos un diálogo sincero y abierto, con todos los grupos, con los municipios y con los agentes sociales, en la atenta escucha a una población que demanda un acuerdo de reconstrucción. Con estrategia y con proyección presupuestaria", ha reiterado.

El portavoz socialista ha reconocido que no duda de que el Gobierno regional ha trabajado "con intensidad", pero "no siempre con acierto", algo que no le echa en cara pero sí le ha reclamado una actitud de "coordinación y de colaboración con las otras comunidades y con el Gobierno de España".

"¿Por qué tantas veces se limita a decirnos lo que ha hecho o va a hacer y no cuenta seriamente con los grupos parlamentarios para buscar conjuntamente cómo proceder? ¿Encuentra que somos un obstáculo, una molestia con la que ha de convivir?", le ha cuestionado a la presidenta.

A su juicio, el Ejecutivo madrileño "no ha respondido adecuadamente a las exigencias que tiene en cuanto a información pública" ya que "hasta el pasado día 22 de abril su Gobierno no ha empezado a ofrecer información diaria sobre la situación de la epidemia en la Comunidad".

"POCA AUTOCRÍTICA"

Por una parte, dice que se les ha comunicado en algún caso las decisiones ya adoptadas, o se les ha "obviado". También se les ha contestado, pero no siempre se les ha atendido o dado respuesta. "No compartimos su actitud, en estado permanente de encontrar que lo que resulta bien obedece a su gestión y lo que no es así es culpa de otras administraciones o formaciones, por ejemplo, del Gobierno de España", ha lanzado.

Esto le parece "poco autocrítico, injusto, e infecundo desde el punto de vista de la resolución de los problemas" y ha dejado constancia de que el Gobierno autonómico "tiene competencias plenas, tanto de los servicios de salud pública como de los servicios sanitarios del Sistema Nacional de Salud".

Pese a que cree que ya han dejado atrás, por ahora, "lo peor de la crisis sanitaria", ha propuesto que se contraten a las nuevas promociones de especialistas que terminan a finales de mayo su especialidad y piensa que no hay que "precipitarse" en prescindir del personal contratado para hacer frente a la epidemia. "Se trata de 8.539 sanitarios con experiencia con los que deberíamos seguir contando", ha sostenido.

Mención especial ha hecho Gabilondo a la situación de residencias de mayores, después de que durante años hayan señalado la falta de recursos y reclamado una atención "de calidad". "Resulta manifiesto el insuficiente control por parte de los servicios públicos regionales y en plena crisis, con cambios de estrategia, sin logros claros, además de la opacidad que existe y ha existido. Aún hoy seguimos sin conocer datos pormenorizados y la situación en cada residencia. Es imprescindible saberlo", ha sostenido.

Asimismo, cree que ha habido falta de material "de protección", y ello ha tenido efectos "bien negativos". "No es cuestión de no asumir cada quién su responsabilidad. Sabemos lo difícil de su adquisición en un mercado internacional con colapso por la intensidad de la demanda, complejísimo y con reglas poco claras o muy discutibles. Pero ¿falló la logística? Nadie impidió a su Gobierno que comprara. Ni retuvo material. Otras comunidades menos propensas a las controversias se anticiparon", ha espetado.