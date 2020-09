Gabilondo no ve que haya un "esañamiento" con Madrid y le pide a Ayuso "más información y menos calificativos"

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha indicado que no hay ningún tipo de "ensañamiento" con la Comunidad de Madrid por parte del Gobierno central y le ha pedido a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, "más información y menos calificativos".

Ayer, la dirigente madrileña dijo que este "ensañamiento con Madrid es injusto, desproporcionado y perjudicial para España" tras las afirmaciones del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, en las que indicaba que gran parte de los diagnósticos se deben a datos de la Comunidad de Madrid.

A este respecto, Gabilondo, tras mantener una reunión con Ayuso para conocer el plan de la 'vuelta al cole', ha indicado que este tipo de cosas hay que resolverlas "mediante información" y no con calificativos. A su juicio, lo más sencillo es que hubieran ido a la Asamblea para informar sobre cuáles son los datos y debatir si hay un incremento notable de casos.

"Esto no es un intercambio de calificativos o descalificaciones. Esto se resuelve dando información oficial, institucional y pública. Me parece que en Madrid ha faltado eso", ha lamentado, al tiempo que ha tachado de "desafortunadas" e "injustas" las palabras de la presidenta regional.

Sobre si tiene en mente una moción de censura contra Ayuso, Gabilondo ha insistido en que no la descartan y en que siguen encima de la mesa todas las posibilidades legales que ofrece la legislación. No obstante,

cree que ahora no es el momento y que tienen que trabajar todos juntos "sin partidismos para resolver el problema".