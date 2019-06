Gabilondo señala como "el mejor Ciudadanos" aquel que busca una posición "más centrada"

Publicado 28/06/2019 11:23:08 CET

No se presenta a la investidura por "postureo" sino por "respeto" a sus votantes

MADRID, 28 Jun. (EURAPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha señalado como "el mejor Ciudadanos" aquel que busque una posición "más centrada" y en una dirección de "encontrar acuerdos con quienes piensan de modo distinto a ellos".

"Últimamente se han hecho una especie de 'sorpasso' no al PP sino a sí mismo", ha deslizado en declaraciones a los periodistas, en los pasillos de la Asamblea de Madrid. Gabilondo ha confirmado que no ha obtenido respuesta de la carta que le escribió este jueves pidiéndole una reunión aunque sí ha escuchado sus declaraciones públicas "de que está dispuesto a hablar con todos pero no a negociar".

A su parecer, es el momento de "desbloquear la situación" porque los bloques no van a llevar "muy lejos" sobre todo porque el de "derechas" parece que tiene dificultad "para formar mayorías". Así, ha puesto el foco en que la posibilidad de Vox es una posición "que pone muchas dificultades en poder de acordar con ellos un gobierno de estabilidad y moderación, y de regeneración porque los derechos y las libertades están ahí cuestionados".

"Yo he buscado otros caminos y llamando también a otros y otros llamándome a mí, a Más Madrid o a Unidas Podemos, no con un documento de máximos de extremos sino buscando la moderación y la resolución de problemas", ha defendido.

Para Gabilondo, hay todavía "tiempo" para establecer las bases de un apoyo a una candidatura y "negociar después la investidura". En su documento base, ha recordado que "no hay ninguna posición extremista" y, además, en este punto ha defendido que no se presenta a la investidura por "postureo" ni por tratar de "retratar a nadie" sino por "respeto" a sus votantes.

El socialista ha remarcado que las personas que le votaron merecen su respeto y no "salir corriendo". "Dar la cara, luchar por eso hasta al final, yo lo hago con convicción y por ética pública y política. Lo que busco es la mayoría si luego finalmente la decisión es otra, lo aceptaré", ha indicado, para a continuación insistir en que PP y Ciudadanos sin Vox "no tienen mayoría".