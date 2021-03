Gabilondo vería un "error" que Cs persista en su idea de pactar con el PP, hacia una deriva "tan ultra"

No quiere acercarse a "posiciones extremistas"

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha indicado que vería como un "error" que Cs persistiera en su idea de pactar con el PP de Madrid que está yendo hacia una deriva "tan ultra".

En concreto, ayer la vicealcaldesa de Madrid y miembro de la Ejecutiva de Ciudadanos, Begoña Villacís, trasladó que la formación 'naranja' no gobernará con PSOE, Unidas Podemos o Más Madrid en la Comunidad, tres formaciones que "entran en el mismo pack" y con la que "no es posible esa suma".

A este respecto, en una entrevista con 'RNE', recogida por Europa Press, Gabilondo vería "un error grave" para Madrid y para España que de nuevo Cs vaya en esa dirección. No obstante, cree que dentro de esta formación hay "muchas corrientes" y aún les falta oír lo que quiere el candidato de Cs, Edmundo Bal.

"Tengo interés en ver el planteamiento de Bal y saber si quiere reorientar el partido a una dimensión más centrada que es la que tuvo en un inicio y fue un atractivo grande", ha lanzado.

En este punto, el candidato socialista ha insistido en luchar contra las posturas "extremas" porque no son lo suficientemente "trasformadoras" para la sociedad. A Gabilondo, le parece "normal" que el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, y la presidenta y candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, planteen la política y el debate en "fascismo o comunismo", con "ideologías del siglo pasado" pero ha aseverado que él no las comparte.

Considera que deben enfocarse en los problemas de la pandemia y "no polarizar por intereses". "No voy a aceptar esos planteamientos y esos términos. Quiero una propuesta sin extremos. He visto que se perfilan personajes y yo no quiero políticas de grandes personajes, sino de esfuerzos colectivos", ha reiterado.

A su juicio, ahora Unidas Podemos está planteando las cosas "de forma inadecuada" porque se encuentran en una pandemia. Tampoco está de acuerdo con Iglesias en "eliminar la enseñanza concertada", ya que considera que no tienen que llegar a eso, sino "reforzar la enseñanza pública y un sistema educativo que esté basado en una enseñanza pública de calidad y de excelencia".