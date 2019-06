Gallardón y Leguina vaticinan que no habrá gobierno en la Comunidad antes de septiembre

Publicado 27/06/2019 12:44:07 CET

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los expresidentes de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón y Joaquín Leguina han pronosticado que no habrá nuevo gobierno regional antes de septiembre, pero el también exalcalde de Madrid y exministro de Justicia se ha mostrado convencido de que "en ningún caso aquí va a haber un gobierno de izquierdas" y no ha descartado que se repitan las elecciones.

En un coloquio en la jornada Mediación y Nuevos Modelos de Competencia, organizada por el Foro Permanente de la Mediación Madrid Seguro y el Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid, Leguina ha trasladado que lo que le cuentan los diputados, y se ha referido en concreto a una diputada del PP que está en la mesa de negociación, es que "hasta septiembre no habrá nada".

"Aquí no se sabe nada", ha añadido Leguina, quien ha bromeado con que a lo mejor puede terminar como presidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid el candidato de Más Madrid, Íñigo Errejón.

Gallardón ha coincidido con Leguina en cuanto a los tiempos: "Es probable que nos vayamos a septiembre", ha apuntado, pero ha ido más allá en sus pronósticos al afirmar que "en ningun caso aquí va a haber un gobierno de izquierdas, no salen los números".

"La alternativa que tenemos es un gobierno de derecha, centro-derecha, centro o hay nuevas elecciones, que se repetirían y serían también el mes septiembre", ha sostenido.

No obstante, ha afirmado que le faltan datos para vaticinar un gobierno. "Sé perfectamente lo que va a hacer el PP, seguir negociando de una forma inteligente y generosa, como yo creo que está haciendo, para intentar construir esa armonía. Sé lo que va a hacer Vox, un discurso de máximos y luego lo irán rebajando hasta alcanzar un acuerdo. Pero no sé lo que va a hacer Ciudadanos", ha explicado.

"Lo que vaya a hacer Ciudadanos no se va a explicar en clave de Madrid sino en clave de compensación de lo que haga a nivel nacional. Mientras no sepa su voz definitiva en relación con la propuesta del Gobierno de Sánchez, no tomará la decisión de Madrid", ha asegurado, al tiempo que ha recalcado que esa decisión será "compensaroria" de lo que haga Ciudadanos respecto del Gobierno de la nación.

Gallardón ha comentado que le "fascinaba" el mensaje de Cs sobre que si ellos entraban en el Parlamento PSOE y PP no tendrían que llamar a las puertas de los nacionalistas para gobernar, para apuntar que "ahora están en el Parlamento y hay que seguir llamando a esas puertas".

Tanto Gallardón como Leguina han coincidido también en que el candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno de la nación, Pedro Sánchez, busca ir a elecciones anticipadas tras una sesión de investidura sin apoyos.

A este respecto, Leguina ha apuntado que las encuestas, "no solo las del CIS", señalan que "el PSOE sube, aunque también sube el PP", por lo que supondría "una vuelta al bipartidismo". "Ciudadanos, después de este postureo, entra en barrena a poco que lo intenten", ha agregado, mientras sobre VOX ha comentado que sus votos "se van reduciendo mientras va creciendo el PP".

Leguina ha vaticinado así que lo que haría Sánchez sería aparentar que quiere ser investidido yendo a una sesión de investidura pero "conseguir que nadie le apoye, no jugársela con los separatistas", ya que, a su juicio, sabe que perderían "muchos millones de votantes del PSOE", e ir a elecciones anticipadas en un contexto en el que la intención de voto al PSOE sigue subiendo "por los votos que pierde Podemos".

En la misma línea, Gallardón ha considerado que "Sánchez está gestionando bien para sus intereses esta situación", ya que esta incapacidad para formar gobierno por falta de votos y de ir a elecciones anticipadas se puede "vender" argumentando que no quiso pactar ni con independentistas ni con Podemos, y es "un producto que se puede comprar en el mercado electoral".

Así las cosas, Gallardón se ha preguntado si el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y el de Ciudadanos, Albert Rivera, van a dejar que se repitan las elecciones y "volvamos al bipartidismo".