Garantizar la continuidad asistencial o extender la dispensación colaborativa, proyectos del COFM hasta final de año

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM) afrontará en el último trimestre del año varios proyectos que tendrán como eje principal garantizar la continuidad asistencial a los pacientes a través de la red de farmacia, acercar el servicio, mejorar los sistemas de seguridad en la dispensación de medicamentos y concienciar sobre temas de salud a los ciudadanos.

Unas iniciativas que verán la luz antes de que finalice el año y que se encuadran en el afianzamiento de su Plan de Transformación Estratégica, que se basa en más capacidad de servicio, más presencia y visibilidad de la profesión ante la sociedad y más eficiencia para que los farmacéuticos den más valor a la población.

Avanzar en proyectos como el programa de dispensación colaborativa entre los profesionales de la farmacia hospitalaria y la farmacia comunitaria, la iniciativa 'Pueblos con Vida' para poblaciones de menos de 20.000 habitantes, extender la colaboración farmacéutica en los programas de cribado para mejorar la captación de población diana o seguir impulsando la seguridad en la administración de medicamentos son algunas de las líneas maestras.

Así lo ha indicado en rueda de prensa este miércoles en la sede del Colegio el presidente de la institución, Manuel Martínez del Peral, que ha estado acompañado de Raquel Aguado, vocal de Dermofarmacia y Productos Sanitarios del COFM, y de Francisco J. Fernández, director general.

Todo ello en un contexto de cambio de paradigma del sistema sanitario marcado por una mayor esperanza de vida que hace que haya una mayor proporción de pacientes crónicos, polimedicados y vulnerables. En concreto, en la Comunidad de Madrid, de los más de 400.000 ciudadanos mayores de 75 años, más de 75.000 son polimedicados (toman 6 o más fármacos). Además, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la falta de cumplimiento o adherencia terapéutica es un grave problema de salud, ya que el 50 % de los enfermos crónicos no cumple bien con sus tratamientos.

AYUDA PARA REDUCIR LA PRESIÓN EN CENTROS DE SALUD

De esta forma, la red de farmacias de la Comunidad aparece como la "puerta del entrada" al sistema sanitario para mucha de esta población por su cercanía y facilidad de acceso, con una red de más de 3.000 farmacias donde se atiende sin cita previa frente a los algo menos de medio millar de centros de salud. De esta forma, se reivindica su papel para ayudar a reducir la presión asistencial que sufren estos últimos.

Un ejemplo de ello es una de las iniciativas que se espera concretar próximamente es la colaboración con la Comunidad de Madrid en el programa de cribado de cáncer de colon, el conocido como Prevecolon. Próximamente se firmará un convenio para que los pacientes puedan recoger directamente el kit para la realización del test de heces en la red de farmacias de la Comunidad, descargándo así la presión asistencial de los centros de salud.

En este sentido, el Colegio ha llevado a cabo recientemente la campaña 'Aquí hay un farmacéutico.. en marcha', junto con la compañía farmacéutica Sandoz y la colaboración de CaixaBank, en la que ha podido conocer las necesidades de muchos municipios. En concreto, la unidad móvil itinerante atendida por farmacéuticos voluntarios se ha desarrollado en dos fases entre otoño de 2024 y verano de 2025, recorriendo 24 municipios madrileños, donde se realizaron más de 3.00 pruebas de salud a más de 2.000 personas.

Otro ejemplo es la colaboración con el Ejecutivo regional en la iniciativa 'Pueblos con Vida', que tiene como objetivo revitalizar los municipios de menos de 20.000 habitantes de la región. "La farmacia es realmente importante en el ámbito urbano pero en la ruralidad está más lejana que en otras y creemos que es fundamental este proyecto", ha destacado el presidente del Colegio.

En este sentido, analizó los 72 pueblos por debajo de 2.500 habitantes y comprobó que hay dos centros de salud y "en cambio hay 51 farmacias y dos botiquines", por lo que "la farmacia, con su capilaridad, lo que ejerce es de punto de acceso al sistema sanitario". De este modo, está previsto que noviembre se pueda firmar un convenio.

"Para nosotros es imprescindible esa continuidad asistencial, que haya esa conexión entre profesiones sanitarias, de la farmacia, con el fin al final de mejorar la vida de los pacientes, y en este caso, de toda esa población que vive en el medio rural de Madrid, que en muchos casos está muy envejecida, y en los cuales todo este tipo de iniciativas creemos que mejoraría mucho su vida", ha explicado Martínez del Peral.

Desde el COFM se trabaja desde hace tiempo con la Comunidad de Madrid en el desarrollo reglamentario de la Ley de Farmacia y para acercar el medicamento a domicilio y en los Sistemas Personalizados de Dosificación.

USO ADECUADO DE MEDICAMENTOS

También se avanzará en una iniciativa para reforzar el uso adecuado de medicamentos y la concienciación sobre el uso de medicamentos psicotrópicos, en colaboración con distintas organizaciones sociales, y que también espera que vea la luz en noviembre. "Queremos hacer hincapié en el problema que existe en la adicción a algunos medicamentos psicotrópicos, con España como uno de los países con más utilización de este tipo de medicamentos, para concienciar desde las farmacias y ayudar a dar soluciones, junto al médico, para que seamos conscientes de que hay otras soluciones alternativas", ha explicado el presidente del COFM.

El Colegio puso en marcha hace tiempo una herramienta de bloqueo cautelar de receta electrónica, con la que se han realizado en dos años más de 14.000 bloqueos de medicación, con un 99% de los cuales ha sido aceptado por el médico. Un 27% de ellos producirían un problema de salud, según el presidente del COFM.

DISPENSACIÓN COLABORATIVA

Otra de las iniciativas que se llevarán a cabo en la última parte del año está relacionada con el programa de dispensación colaborativa entre los profesionales de la farmacia hospitalaria y la farmacia comunitaria en el caso de los Medicamentos de Diagnóstico Hospitalario de Dispensación Hospitalaria, un tipo que debe ser dispensado por un hospital debido a su complejidad o por ser un tratamiento que requiere control especializado.

En este sentido, el COFM ya puso en marcha un programa piloto junto al Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz para que acercar su medicación a 61 pacientes con virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), de forma que puedan recogerla en las farmacias más próximas a sus domicilios y no en el hospital como hasta ahora.

"Creemos que es el gran proyecto del próximo año. Se está trabajando en cuanto a todo como tiene que ser, hay un tema muy importante de comunicación que hay que unir hospital con farmacia y se está trabajando intensamente en ello y creo que para el mes de diciembre tendremos más información porque hay un paso decidido, hay una clara sintonía", ha explicado Martínez del Peral.

Al hilo, el presidente del COFM ha destacado que hace falta esa una continuidad asistencial porque el beneficiario es el paciente, y que farmacia comunitaria y hospitalaria estén coordinadas para que llegue el medicamento en proximidad a esos pacientes "y en colaboración en una dispensación coordinada".

"Tenemos que rematar con la Consejería, pues todo ese cuadro logístico, pero también la Consejería está alineada con este proyecto", ha apuntado el presidente del COFM, que ha remarcado la necesidad de una formación específica del personal farmacéutico.

Actualmente, ha indicado, se trabaja con el departamento que dirige Fátima Matute en qué medicamentos incluir, con la idea de lograr que sea un porfolio "lo más amplio posible".