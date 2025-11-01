García Martín sitúa a Puente como "community manager del PSOE" y le exige pagar la deuda con el transporte madrileño

MADRID 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha acusado al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, de comportarse "más como el community manager del Partido Socialista que como un ministro de Fomento", tras los mensajes publicados desde Renfe en los que se acusaba al Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) de difundir bulos sobre las incidencias en los servicios ferroviarios.

"Estamos muy acostumbrados a la utilización de todas y cada una de las instituciones por parte del ministro de Pedro Sánchez", ha manifestado García Martín ante los medios de comunicación durante una visita a Buitrago de Lozoya, desde donde ha reclamado "seriedad" al titular de Transportes y le ha exigido compromisos concretos con la región.

En primer lugar, ha exigido que que incremente la aportación al Consorcio Regional de Transportes, "que en este momento solo representa el 6% del total de la financiación"; que "pague lo que debe" y entregue los más de 250 millones de euros que, afirma, adeuda a la Comunidad de Madrid; y por último que "invierta de verdad" en la red de Cercanías y el sistema ferroviario de la región.

El consejero ha subrayado que el Ministerio "está poniendo en una situación muy comprometida al Consorcio y a los operadores de la red madrileña" al no cumplir con sus obligaciones financieras. Además, ha denunciado que el servicio de Cercanías "es un auténtico caos", recordando que los usuarios "se enfrentan cada día a cuatro incidencias diarias", según datos oficiales del Centro de Innovación y Gestión del Transporte Público (Citram).

"La situación es insoportable e insostenible", ha concluido García Martín, al tiempo que ha reclamado a Puente "dejar de ser un community manager" y centrarse en las "mollares" e "importantes" competencias que tiene el Ministerio que encabeza.