García Romero recuerda que la Policía desaconseja macetones en Sol y PSOE y Vox critican las "plazas sartén"

La delegada cifra que las remodelaciones en plazas y sus entornos se traducen en la plantación de unos 2.000 árboles desde 2019

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, ha recordado que es la Policía la que desaconseja la instalación de maceteros en Sol por lo que allí se pudiera esconder mientras que PSOE y Vox han coincidido en las críticas a lo que han denominado "plazas sartén" y "plazas de la freiduría".

El portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, ha llevado a la comisión del ramo la Puerta del Sol, "el juguete de todos los alcaldes", donde la idea inicial de dotarla de sombras ha ido escalando presupuestariamente hasta alcanzar los 1,4 millones de euros. "Se ha disparado como un cohete a la luna y además parece hay que retirar y volver a instalar cada año", ha cuestionado el edil.

García Romero ha recordado que la Puerta del Sol era una plaza abierta al tráfico hasta el pasado mandato, cuando el equipo de José Luis Martínez-Almeida la peatonalizó y reformó siguiendo el proyecto ganador del concurso internacional de arquitectura convocado. "Y en respuesta a una demanda popular este Gobierno ha dado sombra a la plaza por primera vez en la historia", ha recalcado.

Para ello se han seguido escrupulosamente todas las indicaciones de la Comisión Local de Patrimonio para un espacio BIC, que ha conllevado "un exigente trabajo de ingeniería" al ser una zona de grandes vientos y que necesita anclaje seguros sin afectar a las infraestructuras subterráneas de transporte público.

"Lo que han hecho no ha servido para nada más que para disparar el gasto y estéticamente es muy discutible, por mucho que siempre se ponga por delante el nombre de algún arquitecto de renombre mundial. Hacen auténticos adefesios en las ciudades y no por eso vamos a aplaudirlos", ha replicado Ortega Smith, que ha añadido que los toldos "no rebajan las temperaturas" cuando otras alternativas sí podrían hacerlo, como macetones como los de la Plaza de Chamberí o la de Felipe II. También fuentes.

García Romero ha contestado que la estética es cuestión de gustos y que a ella la solución en Sol le parece "adecuada". En cuanto a los macetones, la delegada ha recordado que "la Policía los desaconseja porque se pueden guardar toda clase de sustancias", además de deberían contar con el visto bueno de la Comisión Local de Patrimonio.

DE SOL A PARÍS, MOSCÚ, EL VATICANO O LISBOA

"Eso es lo que ustedes no entienden: no nos dejan árboles, no nos dejan macetas, ni siquiera en las calles aledañas e incluso nos hicieron cambiar unas chinchetas del anclaje (de los toldos) a las paredes en la Puerta del Sol", ha alegado Paloma García Romero, que ha insistido en que están "totalmente controlados por ser BIC".

La delegada ha viajado en la comisión por Europa para argumentar que "en la Plaza de Comercio de Lisboa, en la Gran Plaza de Bruselas, en la Plaza de San Pedro del Vaticano, en la Plaza de la Concordia de París o en la Plaza roja de Moscú" no hay árboles porque "son plazas de paso, no estanciales".

LA PLANTACIÓN DE 2.000 ÁRBOLES EN LA REMODELACIÓN DE PLAZAS

Ya contestado al socialista Pedro Barrero, la delegada ha tumbado el concepto de 'plaza dura' porque trabajan "para hacer una ciudad más humana", con equipamientos "más atractivos" mediante la reforma de los espacios estanciales con criterios de accesibilidad universal.

García Romero ha defendido que las remodelaciones que llevan a cabo en plazas y sus entornos se pueden traducir en la plantación de unos 2.000 árboles desde 2019. "Unos 2.000 árboles desde 2019, apúnteselo en luces de neón si es necesario", ha contestado a Pedro Barrero.

Son "más de 6.600 árboles en todas las obras ejecutadas por este área de Gobierno desde el año 2019, Gobierno que ha transformado ya 33 plazas en toda la ciudad". Actualmente trabaja en la reforma de nueve plazas del distrito Centro, entre ellas Tirso de Molina, Matute o la del Rastrillo. También en Carabanchel, Salamanca o Usera. La delegada ha adelantado que pronto se iniciará la reforma de Jacinto Benavente y redactan los proyectos de las plazas de Chamberí, que se iniciará este mismo año, y Pedro Zerolo, que comenzará a principios de 2026.

UNA CIUDAD "SIN SOMBRA, SIN ÁRBOLES, SIN ALMA"

Para el PSOE, lo que hace el área es "seguir tirando el dinero público en plazas sin sombra, sin árboles y sin alma", como Sol, "auténtica sartén de granito", únicamente cubuerta en un 5,25 por ciento de su superficie que la convierte en "una chapuza carísima que aún no se sabe cuánto más va a costar montar y desmontar esos toldos inútiles".

Barrero cree que existen "soluciones más simples y eficaces para solucionar este problema como plantar árboles o sombras efímeras con pérgolas con vegetación". "Pero ustedes hacen justo lo contrario y en plena crisis climática apuestan por el desierto de piedra", ha condenado. Incluso ha calificado Sol como "emblema del sinsentido urbanístico". "Lujo de granito en el centro, migajas en los barrios que condenan a la periferia a seguir sufriendo espacios degradados mientras riegan de millones unas cuantas plazas céntricas que ni siquiera responden a criterios climáticos o sociales", ha lanzado Barrero.