García tilda al PP de "socio premium del lado incorrecto de Historia" y pregunta a Ayuso si fue al TC "con peluca"

MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad y coportavoz de Más Madrid, Mónica García, ha calificado al PP de "socio premium y vitalicio del lado incorrecto de la Historia" y ha preguntado, tirando de ironía, si la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha ido al Tribunal Constitucional a presentar el recurso contra la Ley de Amnistía "con o sin peluca".

"Y ya que pasa por un tribunal puede denunciar las comisiones de su pareja, puede denunciar el delito fiscal de su pareja, puede denunciar las obras ilegales del piso de su pareja o denunciar los malditos 'Protocolos de la Vergüenza'", ha lanzado desde la plaza de la corrala de Sombrerete, en el corazón de Lavapiés, donde Más Madrid ha organizado su mitin central por las elecciones europeas con su candidata, Andere Nieva.

García, como todas sus compañeras, ha puesto el foco en el PP, siempre "en el lado incorrecto de la Historia", con Palestina como telón de fondo. "No hay que ser progresista para condenar los bombardeos en hospitales y escuelas; no hay que ser progresista para dejar de blanquear a la extrema derecha; no hay que ser progresista para tener un mínimo de humanidad; no hay que ser progresista para llamar genocidio a lo que es un genocidio. Señores de la derecha, no hay que ser progresista para ser humano. ¿O sí?", ha declarado.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)