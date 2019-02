Garrido anuncia un nuevo decreto para endurecer los controles de acceso físico en los salones de juego en la región

Publicado 21/02/2019 10:55:57 CET

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha anunciado este jueves que a principios de abril aprobarán un nuevo decreto para endurecer los controles de acceso a salones de juego en la región, similares a los casinos se destinará el 0,7 por ciento de la recaudación para la prevención de la ludopatía.

Así lo a avanzado Garrido durante la sesión de control al Gobierno ante la pregunta de la portavoz de Podemos en la Asamblea, Clara Serra, sobre qué valoración hace sobre la regulación del sector del juego en la Comunidad de Madrid.

"Vamos a ser más garantistas y próximamente vamos a aprobar un decreto que endurecerá aún más los controles de acceso a la entrada", ha aseverado.

En concreto, este decreto incluirá varias medidas específicas. En primer lugar, la Comunidad de Madrid va a establecer un control de acceso físico en estos locales, tal y como sucede ya en casinos y bingos, para que personal de los establecimientos compruebe y garantice, a su entrada, que no acceda ningún menor de edad ni personas de colectivos vulnerables.

Además, Garrido ha anunciado que el Gobierno regional está estudiando fijar una distancia mínima entre los salones de juego y locales de apuestas respecto a los centros educativos de enseñanza no universitaria.

Por otro lado, la Comunidad de Madrid incluirá en el decreto que el 0,7 por ciento de la recaudación de la imposición específica sobre el juego se destine a políticas de prevención y tratamiento de la ludopatía.

El Gobierno regional también intensificará la exigencia para que la rotulación de estos salones de juego y salas de apuestas no oferte juegos no autorizados en los locales, y el decreto también establecerá que las autorizaciones de funcionamiento del juego no serán transferibles, salvo que sea una persona física por mortis causa.

Además, se exigirá que los locales de apuesta solo puedan ser explotados y gestionados por las empresas autorizadas por la administración autonómica. El Consejo de Gobierno regional tiene previsto aprobar definitivamente este decreto a principios del próximo mes de abril.

"POR DEBAJO DE LA MEDIA NACIONAL"

Asimismo, el dirigente madrileño ha defendido que la Comunidad se encuentra "por debajo de la media nacional en cuanto a número de salones por habitante, y muy por debajo de algunas regiones que tienen contingentada la cifra de estos establecimientos".

En 2017, según ha explicado, se realizaron en la Comunidad cerca de 23.000 actuaciones inspectoras en salones de juego y locales de apuesta, "de los que solo 22 desembocaron en expedientes sancionadores relacionados con menores".

El presidente regional ha subrayado que a su Gobierno "también le importa, y mucho, el problema de la ludopatía", y ha explicado que la sanidad pública madrileña cuenta con programas para las personas que padecen esta adicción.

Además, ha defendido que en la Comunidad de Madrid no se permite el acceso a menores en estos salones de juego, no como sucede "en algunas regiones gobernadas por Podemos como Valencia".

"Por no hablar de lo que entienden ustedes de protección a los menores, con un espectáculo de títeres con violaciones, jueces ahorcados y 'gora ETA'. Menos lecciones y más coherencia", le ha pedido.

"DESGOBIERNO", DICE PODEMOS

Para Serra, el Gobierno de Garrido ha ofrecido desgobierno en materia de regulación del juego en la región, ya que las casas de apuesta han proliferado en los barrios y "se ha cebado con la población más vulnerable".

"Su absoluta despreocupación ha quedado clarísima, mientras se multiplican los jóvenes que acceden a ellas, haciendo frente a este problema solas. Su decreto llega una legislatura tarde y nos creemos poco sus promesas en sede parlamentaria", ha lamentado.