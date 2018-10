Garrido asegura que están terminando de perfilar los Presupuestos y Gabilondo le exige que "cuente con todos"

Publicado 11/10/2018 11:09:30 CET

El presidente ironiza con que, a nivel nacional, no sabe si gobierna "Don Pedro Iglesias o Don Pablo Sánchez"

MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha asegurado este jueves que el Gobierno regional se encuentra terminando de perfilar los Presupuestos para 2019, que serán "equilibrados, solidarios y que van a ser eficaces", mientras que el portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, le ha exigido que cuente "con todos" para su elaboración.

Durante la sesión de control del Pleno de la Asamblea de Madrid, Garrido le ha invitado a que una vez remitan el proyecto de ley, que será "consensuado con Ciudadanos", los socialistas tramiten las enmiendas parciales y las aportaciones que consideren. Además, le ha pedido que no haga como el año pasado: "anunciar una enmienda a la totalidad un minuto después" de la presentación de los mismos.

"Estúdienlos un poco, hagan su trabajo que nosotros hacemos el nuestro", le ha espetado. Según el presidente, serán unas cuentas que permitirán "seguir avanzando en el crecimiento económico, en la creación de empleo y en la mejora de los excelentes servicios públicos".

Pero, Garrido ha defendido que para su aprobación no van a "incurrir en prácticas inadmisibles", ni van a "sacrificar los intereses generales para contentar a los partidos extremistas", como a su parecer está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez, ni tampoco "buscar subterfugios parlamentarios para silenciar a la oposición".

Y es que, el dirigente regional ha defendido que en la Comunidad se practica el 'fair play', el juego limpio, y no permitirá al PSOE hacer los Presupuestos para "atender sus ensoñaciones de que quizás gana las elecciones".

"¿Pedro Sánchez, que también perdió las elecciones y que gobierna o hace que gobierna, también consulta sus Presupuestos con el PP? Los consulta solo con Podemos y ya no sabemos si gobierna Don Pedro Iglesias o Don Pablo Sánchez", ha lanzado.

"NO SOLO CON LOS DE SIEMPRE", DICE PSOE

Por su parte, Gabilondo ha pedido unas cuentas que "resuelvan los problemas en vez de agravarlos, que contribuyan a reducir desigualdades en lugar de acrecentarlas, que eviten la masificación en los centros de menores, que permitan terminar las obras de los colegios antes de que comiencen las clases, que reduzca las listas de espera en la sanidad pública, que proporcionen vivienda en alquiler social a quienes la necesiten y que reduzcan la pobreza infantil".

Asimismo, ha insistido en que es necesario "avanzar en la elaboración" de éstos contando "con el conjunto de representantes de los madrileños". "No solo con la parte de siempre. Aunque solo sea porque cabe la posibilidad de que los Presupuestos del ejercicio 2019 acabe ejecutándolos un gobierno distinto del actual", ha reclamado.

A su parecer, de no contar con aportaciones de todos "se estará enviando a los ciudadanos el mensaje de que estos presupuestos tendrán no poco de provisionalidad, bastante de inestabilidad y poca sostenibilidad".

A Gabilondo no le satisfacen unos presupuestos elaborados mediante "una suerte de subasta con condiciones y exigencias previas, sin trabajar conjuntamente". "No se ha posibilitado un espacio para ello. Supongo que no volverán a proclamar su habitual contrasentido, el de pedirnos por un lado que esperemos a nuestro tiempo, el de las enmiendas, y por otro lado, nos acusen de limitarnos a esperar sin más aportaciones", ha deslizado.