Garrido sobre el autobús de HazteOír: "Lamentable, pero no merecen casi ni un minuto de atención"

Publicado 01/03/2019 14:32:03 CET

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha tildado de "lamentable" el nuevo autobús de la asociación HazteOír con el que reclaman la derogación de la Ley de Violencia de Género de 2004 y de las normas LGTBI autonómicas.

Aparte, ha dicho que se siente "muy orgulloso" de que la Comunidad de Madrid tenga una ley de apoyo contra la violencia hacia la mujer y una ley de apoyo al colectivo LGTBI.

En declaraciones a los medios de comunicación, tras presentar en el Hospital Puerta de Hierro un tratamiento para pacientes con lesiones medulares, ha sido preguntado por la puesta en marcha del polémico autobús de Hazte Oir.

"Lamentable, pero no merecen casi ni un mintuo de atención esta entidad que busca continuamente es la polémica y el enfrentamiento. Afortunadamente en Madrid y en España tenemos una educación por mandato constitucional, también para nuestros hijos, una educación en la diversidad, en la diversidad sexual, en la diversidad política, en todo", ha añadido.

Para Garrido, "afortunadamente" es un "mandato constitucional" que "se impone". "Yo me alegro y me siento muy orgulloso de que Madrid sea una de las comunidades autónomas que tiene una Ley de apoyo contra la violencia a la mujer y que tiene una ley de poyo al colectivo LGTBI. Me siento muy orgulloso y no merecen ni un comentario más este grupo", ha concluido.