Garrido cree que PSOE pactaría "hasta con el diablo" para gobernar Madrid

Publicado 19/12/2018 13:59:09 CET

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha sostenido este miércoles que el PSOE pactaría "hasta con el diablo" para gobernar la región, "como lo ha hecho en España donde no solo ha pactado con la izquierda más radical de Podemos sino con independentistas que están detrás del golpe de Estado en Cataluña y con los herederos de Batasuna".

"Está dispuesto a pactar con cualquiera, por supuesto que con Ciudadanos también lo querría", ha manifestado el dirigente, en declaraciones a los medios de comunicación, después de que el secretario general de los socialistas madrileños, José Manuel Franco, no descartase la idea de formar gobierno con la formación 'naranja' tras las elecciones de 2019.

A Garrido esto no lo preocupa porque parte de la base de que el PSOE "quiere pactar con todos" pero lo que sí lo hace es con quién lo haría Ciudadanos. El presidente haría una pregunta al portavoz de Cs en la Asamblea, Ignacio Aguado, y sería si estaría dispuesto a hacerlo con los socialistas. "Yo no le he visto todavía decir qué va a hacer", ha lanzado.

A su parecer, "sería una tranquilidad para todos los madrileños" porque cuando depositan su voto a veces además del propio partido la que votan buscan "un escenario ideológico que es más amplio".