Garrido dice que la Consejería de Transportes está analizando la propuesta de los taxistas y rechaza la "vía Colau"

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha afirmado este viernes que la Consejería de Transportes está analizando la nueva propuesta de los taxistas sobre la regulación de las VTC y ha rechazado la "vía Colau" para establecer la precontratación.

En declaraciones a los medios en una visita al CEIP Cuba, en Aluche, para conocer el funcionamiento del programa ACCEDE de préstamo de libros de texto, Garrido ha dicho que no ha podido leer la propuesta de los taxistas pero que "ya ellos mismos han dicho que no renuncian a la precontratación, sino que quieren que se traslade la precontratación a los ayuntamientos".

"Hemos dicho que nosotros no íbamos a aceptar nada que supusiera la desaparición de las VTC en la Comunidad de Madrid, porque creo que es positivo para la competencia y porque es un servicio que demandan los ciudadanos", ha recalcado el presidente regional.

Además, Garrido ha defendido que "cualquier acuerdo tendría que venir consensuado con los dos sectores, como no puede ser de otra forma".

Así las cosas, ha recalcado que la Comunidad no va a legislar en la línea de "establecer una especie de vía Colau o vía Carmena para que se consiga lo mismo por otra puerta", antes de señalar que la marcha de las VTC de Barcelona "es una auténtica tragedia desde cualquier punto de vista y mucho más cuando esa tragedia se puede transformar en 3.000 tragedias personales de personas que habían encontrado un empleo, algunos de ellos en un momento complicado de paro de larga duración, y que se van a quedar en la calle con toda su familia".

"Nosotros no vamos a colaborar a nada de eso ni por la puerta delantera ni por la puerta trasera. Si lo que se pretende es una vía Colau, eso no lo vamos a aceptar", ha aseverado Garrido, quien ha hecho hincapié en que la "vía Colau" ha conducido a 3.000 despidos y a la salida de las VTC de Barcelona.

Por otro lado, ha dicho que le "sorprendió" la amenaza de los taxistas de acampar en la Puerta del Sol hasta que la Comunidad les recibiera. "Llevamos cerca de 60 reuniones, la Comunidad siempre ha dicho que está abierta las 24 horas del día para negociar con ellos y con cualquier colectivo, por lo tanto, sobraba esa escenificación", ha asegurado Garrido.

"Si es que les recibimos en el momento en el que nos llamen, evidentemente, como no puede ser de otra forma. La Administración no puede estar cerrada nunca a trabajar en el acuerdo y a trabajar con cualquier colectivo, a lo que sí se tiene que cerrar es a aquello que no responde al interés general y al bien común, que es lo que hemos hecho desde el primer día", ha agregado.

"ESTO ES DE ALCANCE NACIONAL"

Por otra parte, Garrido, quien ha calificado al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, de "decepcionante", ha destacado que en el debate que tuvo lugar este jueves en el Congreso de los Diputados "lo que quedó claro es que esto es de alcance nacional", por lo que "tiene que ser legislado de forma nacional".

"Nosotros encantados de recibir cualquier propuesta que venga del colectivo, cualquier propuesta que venga a mejorar la situación de los taxis, pero no propuestas que lo que quieran es eliminar un sector", ha agregado, para señalar que la regulación de las VTC ha de hacerse en el Parlamento con una "perspectiva nacional".

En este sentido, ha abogado por "una normativa única para toda España" y ha aseverado que "lo de Cataluña ha sido un desastre" y que la Comunidad de Madrid no va a contribuir "ni al desastre ni a la confusión".

Tras señalar que desde el primer momento abogó por una legislación nacional, Garrido ha dicho que si la Comunidad de Madrid hubiera conseguido "un modelo de consenso de todos los sectores implicados que pudiera ser exportable" lo habría trasladado al Congreso para que ese fuera el modelo nacional, "pero no se ha conseguido".

"En este momento estamos absolutamente abocados a que esto se legisle en el Parlamento", ha afirmado, pero ha agregado que siguen abiertos a legislar en todo lo que les compete, como el Reglamento del Taxi, que se encuentra en tramitación, y a hacer de interlocutor "para que el Ayuntamiento haga algo".