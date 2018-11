Garrido dice que servicios jurídicos detectan falta de información sobre Madrid Central: "Actuaremos en consecuencia"

Publicado 12/11/2018 12:57:29 CET

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha sostenido este lunes que los servicios jurídicos regionales han detectado que falta información para poner en marcha Madrid Central. "Analizaremos lo que tenemos y actuaremos en consecuencia", ha amenazado.

Garrido mandó la semana una carta a la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, en la que le requería los expedientes sobre el proyecto. En declaraciones a los medios de comunicación, en la Real Casa de Correos, el presidente madrileño ha indicado hoy que no ha recibido contestación oficial sino por correo electrónico, en la que Carmena le ha remitido a la documentación que está colgada en la página web del Ayuntamiento de la capital.

"No hemos recibido carta oficial, que es lo que tiene validez administrativa, imagino que a lo largo del día llegará el impreso oficial, sellado y registrado. Esta no es la forma más adecuada de hacer las cosas", ha lanzado el dirigente autonómico. Así, ha lamentado que no se la hayan enviado "como marca la cortesía y el buen trato entre administraciones".

De ser esa información la única con la que cuenta el Consistorio para poner en marcha Madrid Central, presentarán el informe correspondiente, aún por redactar, bien para elevarlo al Ayuntamiento o para los tribunales. Garrido ha defendido que ellos, a diferencia de lo que se ha hecho con el proyecto, apuestan por "hacer las cosas paso a paso".

En este sentido, ha incidido en que solo estarían dispuestos a entrar en otra dinámica si lo paralizan. "Creo que es un proyecto que no tiene ninguna documentación inicial que avale que es ese y no otro el mejor para acabar con la contaminación y para mejorar le tráfico en Madrid", ha dicho.

Garrido, que coincidió con Carmena en la misa de la Almudena, que se celebró el viernes, ha indicado que no habló de la cuestión con ella porque era "un día de celebración", y que lo que comentaron fue más bien el tiempo.