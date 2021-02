Garrido exige a Vox "responsabilidad" para aprobar Presupuestos en una situación "crítica" en la que se necesitan ayudas

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha exigido "responsabilidad" a Vox para sacar adelante los Presupuestos regionales en una situación "crítica" generada por la pandemia y en la que son necesarias las ayudas para familias, pymes y autónomos.

"Yo creo que ni un minuto más pueden esperar los ciudadanos para recibir esas ayudas que pueden venir a través del plan de rescate ciudadano de nada menos que 1.000 millones", ha trasladado el consejero a Europa Press tras firmar un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Las Rozas.

Por ello, ha subrayado que las personas "no se pueden quedar atrás" y ha pedido a Vox que no demore "por intereses partidistas" el único interés que debe primar que es "el de los ciudadanos", además de exigir que "no deje pasar ni un día más de sufrimiento de tantas personas que lo están pasando mal".

Garrido ha indicado que se están produciendo negociaciones y reuniones "intensas" con Vox, con un equipo negociador, para que los Presupuestos salgan adelante "lo antes posible". "En este momento está exclusivamente en manos de Vox que se apruebe lo antes posible", ha apuntado, a lo que ha añadido que no se puede perder "ni un solo día".

Por último, ha insistido en la importancia de este plan de rescate para los madrileños y ha subrayado la iniciativa del abono joven 30x30, algo que podría hacerse a través de las cuentas regionales.